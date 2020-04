Topul celor mai vandute masini noi in Romania

Ziare.

com

In primele trei luni ale anului, in Romania s-au cumparat 27.500 de automobile noi, in scadere cu 22% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cea mai comercializata masina din Romania in primele trei luni ale anului 2020 este Dacia Logan, cu 3.111 unitati vandute, anunta Wall Street Urmeaza apoi Dacia Duster, cu 1.990 unitati comercializate, in timp ce Dacia Sandero ocupa ultimul loc de pe podium, cu 1.640 de unitati vandute.1. Dacia Logan 3.111 unitati vandute2. Dacia Duster 1.9903. Dacia Sandero 1.6404. Skoda Octavia 1.2005. Renault Clio 8926. Renault Megane 5577. Ford Focus 5298. Nissan Qashqai 5269. Hyundai i20 52210. Hyundai Tucson 507