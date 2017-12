Topul masinilor care isi pastreaza cel mai bine valoarea la revanzare

Ziare.

Conform acestui studiu, preluat de The Sun , o masina isi pierde aproximativ 15% din valoare in fiecare an - iar cel mai mult o face in primii trei ani.Practic, din momentul in care a parasit reprezentanta auto, masina valoreaza deja cu 20% mai putin.Iata mai jos topul publicat, in care deprecierea luata in calcul a fost in functie de anul lansarii. Spre exemplu, daca o masina a fost lansata in 2016, s-a luat in calcul deprecierea pe un an. Daca masina a fost lansata in 2013, s-a luat in calcul deprecierea pe ultimii patru ani.Pretul la achizitie: Lire 7,669Depreciere: Lire 3,563Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 53%Pretul la achizitie: Lire 8,508Depreciere: Lire 3,903Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 54%Pretul la achizitie: Lire 9,490Depreciere: Lire 3,909Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 59%Pretul la achizitie: Lire 8,669Depreciere: Lire 3,968Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 54%Pretul la achizitie: Lire 11,012Depreciere: Lire 4,452Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 59%Pretul la achizitie: Lire 11,967Depreciere: Lire 4,546Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 62%Pretul la achizitie: Lire 22,678Depreciere: Lire 4,636Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 80%Pretul la achizitie: Lire 10,655Depreciere: Lire 4,819Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 55%Pretul la achizitie: Lire 12,270Depreciere: Lire 5,043Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 57%Pretul la achizitie: Lire 15,834Depreciere: Lire 5,058Ce procent din valoarea initiala si-a pastrat: 68%*Preturile sunt cele de vanzare din Marea BritanieC.S.