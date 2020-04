Topul masinilor cu cel mai mic consum din 2020

Ziare.

com

In ierarhia publicata de Automobile.it au fost luate in calcul doar masini cu motor diesel.Astfel, pe primul loc a fost plasat modelul, in versiunea 1.5 BlueHDi 100 CP. Consumul pentru acest model este de 3,4 litri la 100 de km.Pe locul doi regasim un alt model din Franta,. Versiunea de motorizare este aceeasi - 1.5 BlueHDi 100 CP, care in testarea italienilor a avut un consum de 3,5 litri la 100 de km.ocupa locul 3 in acest top, cu versiunea 1.5 BluedCi 75 CP. Acest model a scos un consum de 3,6 litri la 100 de km.se afla pe locul 4, cu aceeasi motorizare 1.5 Blue HDI. Consumul pentru acest model este de 3,7 litri la 100 de km.In fine, pe locul 5 se aflacu motorizarea EcoBlue capabila sa dezvolte 85 CP. Consumul este de 3,9 litri la 100 de km.C.S.