DAF - o marca puternica de camioane apreciate in toata Europa

DAF produce camioane mai mari de 16 tone. DAF isi mentine pozitia de lider in multe tari ale Europei, dar mai ales pe piata din Marea Britanie, Olanda, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Belgia, Spania, Italia.Datele statistice arata ca in anul 2016 aceasta companie a inscris in Europa peste 46.700 camioane grele. Acesta este considerat un record, pentru ca in anul 2015 avea un numar de 39 400 de camioane.DAF si-a facut intrarea si pe piata Emiratelor Arabe Unite. De asemenea, firma DAF are o filiala deschisa in Turcia. Care este secretul succesului acestui brand din Olanda? Cu siguranta castiga increderea clientilor prin calitate si eficienta in sectorul camioanelor. De asemenea are o retea de distribuitori DAF in toata Europa si de fapt in intreaga lume.La DAF - tot ceea ce conteaza este calitatea! Pentru cei care se intreaba cum trebuie sa arate un camion DAF second hand de calitate le spunem ca potrivit specialistilor de la acest brand, trebuie sa aiba o vechime de cel mult 5 ani, sa aiba mai putin de 500 000 km parcursi, garantie 1 an.DAF are o retea foarte mare de distribuitori eficienti in aproape toate tarile Europei care se ocupa de clienti, le ofera toate informatiile necesare. Aceasta marca garanteaza eficienta transportului.Cu astfel de camioane nu se consuma mult, desigur conteaza si experienta soferului, acesta trebuie sa aiba informatii despre intretinerea vehiculului DAF si despre anumite reparatii minore pe care trebuie sa le faca la un moment dat.Acest lucru este valabil chiar si pentru camioanele DAF second hand. Cand se vand camioane DAF folosite, dealerii le verifica in service pentru a fi siguri ca acestea sunt bine intretinute si nu necesita reparatii.Camioanele DAF uzate sau second hand care sunt in stare buna de functionare pot depasi (din punct de vedere al eficientei transportului) chiar si camioanele noi ale altor producatori.In tara noastra exista companii care pot ajuta cumparatorii, vanzatorii si dealerii de camioane DAF sa-si puna anunturile si sa gaseasca rapid cumparatori si furnizori foarte buni. Pe acest site sunt cap tractoare, camioane DAF, remorci, semiremorci , autobuze, masini agricole, utilaje forestiere si alte categorii de vehicule second hand, de la toate marcile de renume international: DAF, MAN, Iveco, Mercedes Benz, Case, John Deere, Volvo, Scania, Renault etc.Poti gasi utilaje pentru combine agricole, masini pentru prelucrarea solului, combine agricole, tractoare, masini pentru erbicidat, utilaje pentru reparatii etc.DAF este lider de piata si in Romania. In prima jumatate a anului 2018 cota de piata DAF in Europa a crescut la 16, 5%, in anul 2017 era de 15,3%. DAF este lider de piata si in Belgia si Polonia, dar si in alte tari ale Europei.Cea mai recenta inovatie DAF este modelul, despre care s-a spus ca are tehnologie de ultima ora. Poate utiliza semiremorci cu 1-2 axe.DAF CE Electric are VDL E-Power pentru emisii zero, iar zgomotul extrem de scazut. Instalatia electrica a acestui camion este produsa de VDL Groep. Camionul este marca DAF.Ambele companii DAF si VDL sunt din Eindhoven (din sudul Olandei) si sunt renumite pentru calitate in acest domeniu, in toata lumea. VDL se afla pe primele locuri in domeniul electrificarii vehiculelor comerciale si de alt tip, dar indeosebi in nisa de autobuze electrice de transport public.Presedintele companiei DAF a declarat ca in ultimii 20 de ani a dorit sa reduca emisiile de CO2 cu 96%. De asemenea, el a spus ca a urmarit si reducerea zgomotului si a si gasit solutii eficiente pentru asta.Compania DAF va avea cu siguranta succes si in urmatorii ani. Se astepta ca vanzarile la camioane DAF sa creasca si in anul 2019, cum s-a intamplat si in anii trecuti.