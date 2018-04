Nasterea unei legende: Camioanele Ford

Ziare.

Viziunea lui Henry Ford de a crea un vehicul cu o cabina si un cadru de lucru capabile sa sustina suporturi pentru marfa si echipamente terte s-a materializat cu mandrie un secol mai tarziu in seria Built Ford Tough F de la F-150 pana la F-750 Super Duty.Seria F domina piata ca cel mai bine vandut camion din America timp de 40 de ani si cel mai bine vandut vehicul timp de 35 de ani, datorita faptului ca Ford asculta si intelege nevoile proprietarilor de camioane, dezvoltand inovatii legate de clienti si oferind capabilitati, caracteristici si configuratii legate de scopul utilizarii camioanelor; Ford a vandut mai mult de 26 de milioane de camioane din seria F, numai in Statele Unite, din 1977 pana in prezent.Cu o suta de ani in urma, Ford a introdus primul sau camion construit pentru un anume scop, modelul Ford TT din 1917, schimband permanent industria auto - si chiar natura muncii in sine. Henry Ford si-a comercializat primele sale camioanele in zonele rurale, potrivit lui Bob Kreipke, istoric Ford. "Camioanele model AA aveau, in special, o anumita clasa", a spus el. "Clientii le puteau folosi la ferma, dar si sa se duca la biserica duminica dimineata cu familia".Un secol mai tarziu, camioanele Ford se numara printre cele mai iconice autovehicule din lume. Camioanele din Seria F sunt cel mai bine vandute in America timp de 40 de ani consecutivi. In Canada, Seria F s-a bucurat de 51 de ani consecutivi de renumele pickup-ul cu cele mai bune vanzari si acum marcheaza sapte ani la rand drept cel mai bine vandut autovehicul.De-a lungul acestei bogate istorii, Ford a continuat sa-si imbunatateasca camioanele ascultand parerile proprietarilor de camioane si dezvoltand inovatii care imbunatatesc capacitatea acestora de a-si face treaba repede si bine.Aceste inovatii ofera in prezent proprietarilor de camioane Ford mai multe posibilitati de remorcare si tractare, motoare avansate pentru o eficienta sporita si tehnologii de asistare a soferului care fac operarea mai usoara si mai convenabila.Compania Ford Motor are prezenta globala, cu sediul in Dearborn, Michigan (Statele Unite ale Americii). Compania proiecteaza, produce, comercializeaza si ofera servicii pentru o linie completa de masini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule electrice si masini de lux Lincoln, alaturi de servicii financiare prin Ford Motor Credit Company si urmareste pozitii de leader in domeniul masinilor electrice si autonome, precum si al solutiilor pentru mobilitate. Ford are aproximativ 203.000 de angajati in intreaga lume.