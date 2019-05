16 soferi Uber au fost sanctionati in Bucuresti: Aproape toti au ramas fara masina timp de 6 luni

Ziare.

Dintre acestia, 2 conducatori auto efectuau transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere cu conducator auto, transportand clientul pe raza municipiului Bucruesti, desi aveau autorizatie sa faca acest tip de transport pe raza altei localitati din judetul Ifov, transmite Brigada Rutiera intr-un comunicat.Alti 14 conducatori auto au fost sanctionati pentru efectuarea transportului public de persoane in regim de inchiriere cu conducator auto, fara a detine copie conforma valabila, mai spune sursa citata.In cazul ultimelor 14 sanctiuni, s-a dispus si suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare.Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementeaza transportul in regim de taxi si de inchiriere, printre altele eliminand din lege expresia "in mod repetat".Decizia a venit ca urmare a protestelor repetate ale taximetristilor, care s-au strans in fata Guvernului cerand sa fie reglementata activitatea de ridesharing. Protestatarii acuzau ca in Romania ar fi peste 100.000 de persoane neautorizate care practica ride-sharing.In urma modificarilor, a fost eliminata sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003, astfel incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal".Modificarile operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetristilor, au intrat in vigoare joi. Reprezentantii Uber si Taxify spun ca aplicatiile nu pot fi inchise , dar va ramane la latitudinea soferilor daca mai ies sau nu pe traseu.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a sfatuit joi pe soferii "Uber" care au fost amendati joi, dupa intrarea in vigoare a OUG care modifica Legea taximetriei, sa conteste in instanta sanctiunile, sustinand ca acestia nu pot fi considerati "pirati"