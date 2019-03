ANAF pregateste controale la colaboratorii Uber si Taxify

Ziare.

com

Documentul releva ca "la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au fost initiate demersuri pentru identificarea colaboratorilor entitatilor care faciliteaza servicii de tip ridesharing, urmand ca datele obtinute sa fie analizate in vederea declansarii unor controale antifrauda pentru constatarea imprejurarilor in care au fost desfasurate activitatile si evaluarea eventualelor consecinte de natura fiscala, contraventionala sau penala". Guvernul a anuntat recent ca se pregateste sa adopte o ordonanta de urgenta in domeniu, apreciata de avocati ca introducand reguli ce pot determina iesirea Taxify si Uber de pe piata.Companiile de ridesharing Uber si Taxify (Bolt) au cerut saptamana trecuta Guvernului sa amane o potentiala ordonanta de urgenta care poate duce la limitarea sau disparitia serviciilor alternative de transport urban, in conditiile in care industria serviciilor alternative de transport a contribuit cu zeci de milioane de euro la economia locala. Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) si Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) au organizat, in ultima perioada, proteste in Bucuresti , reclamand ca mult asteptatele Ordonante de Urgenta in domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca autoritatile nu vor sa interzica activitatea firmelor precum Uber si Clever, ci vor ca toata lumea sa urmeze acceasi legislatie. "Noi nu avem nicio problema cu Uber si cu Clever, noi dam o ordonanta care sa combata pirateria", a spus el.