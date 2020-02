Care sunt noile reguli pentru Uber, Bolt, Clever sau Yango care au intrat azi in vigoare

Noile norme pentru masini

Ziare.

com

"Incepand cu 1 februarie 2020, intra in vigoare OUG 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto.Transportul alternativ se poate realiza doar prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, autoturismele trebuie sa detina autorizatie pentru transportul alternativ, iar soferul un certificat de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere eliberat de Autoritatea Rutiera Romana.Pana la aceasta data, persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta acestei ordonante au beneficiat de o perioada de tranzitie pentru punerea in acord cu noile prevederi legale", se arata intr-un comunicat al IGPR.Este vorba despre soferii si masinile care fac transport de persoane prin aplicatiile Uber, Bolt, Clever sau Yango.Autoturismele utilizate la transportul alternativ trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:Autoturismele care efectueaza transport alternativ nu beneficiaza de facilitatile de trafic aferente serviciilor publice de transport local, pasagerii urcand si coborand in locurile unde este permisa oprirea autovehiculelor.Pe durata efectuarii curselor, autoturismele inregistrate pe platforma digitala vor avea afisat la vedere, in partea din fata si din spate a autoturismului, un ecuson care va contine numarul de inmatriculare, denumirea platformei digitale pe care este inregistrat autoturismul si elemente de siguranta care sa ateste autenticitatea ecusonului.Soferii care efectueaza transport alternativ trebuie"Atunci cand isi desfasoara activitatea, conducatorul auto trebuie sa detina la bordul autoturismului si sa prezinte organului de control rutier, pe langa documentele prevazute de legislatia rutiera, si urmatoarele documente: asigurarea de raspundere civila auto; asigurarea pentru persoane si bunurile acestora; ecusonul de transport alternativ; copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ", se mentioneaza in comunicat.Conducatorii auto au si o serie de obligatii, printre care sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, sa nu refuze efectuarea cursei in conditiile initial agreate, sa se supuna controlului autoritatilor cu atributii in domeniu, sa nu utilizeze mijloacele audio-video fara acordul clientului si sa efectueze cursa doar cu un autoturism inscris pe platforma digitala.Controlul respectarii noilor prevederi legale este asigurat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, politistii rutieri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si inspectoratele teritoriale de munca.