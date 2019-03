Ce spune directorul Uber despre "ordonanta taximetristilor": Poate duce la disparitia acestui tip de serviciu, folosit de 2 milioane de romani

Ce inseamna transport in regim de ridesharing si cum este el reglementat, in legislatia romaneasca?

In aceste conditii, este fiscalizata activitatea Uber? Plateste compania taxe, impozite si contributii la stat pentru soferii sai?

Soferul poate colabora cu Uber ca persoana fizica, in regie proprie? Sau are nevoie de personalitate juridica?

Cum functioneaza aplicatia Uber, din punctul de vedere al soferului? Cine stabileste pretul calatoriei si cum? Primeste clientul dovada platii serviciului de transport, la finalul calatoriei?

De fapt, cum devine un roman sofer de Uber? De cat timp trebuie sa detina permis de conducere? Ii este suficient permisul de categorie B sau are nevoie si de alte certificari?

Sunt soferii de Uber mai riguros evaluati de companie decat sunt cei de taxi, de societatile la care lucreaza? Sunt supusi soferii de Uber unor teste care sa demonstreze ca sunt apti - atat de vedere fizic, cat si psihic - sa faca transport de persoane?

Chiar asa - de vreme ce soferul nu este un angajat al Uber - poate compania fi sigura ca, in timpul calatoriei, clientul este in siguranta?

Poate soferul de Uber sa refuze curse? Daca da, in ce conditii?

Cati romani folosesc serviiciile Uber?

In aceste conditii, nu considerati ca este, totusi, necesar un proces de licentiere a platformei Uber si a soferilor parteneri Uber, in Romania? Daca da, cum propuneti sa se procedeze? In alte state cum s-a procedat?

Si-ar mai putea Uber desfasura activitatea, daca ordonanta se adopta in forma lansata in dezbatere publica de Guvern?

Managerul subsidiarei romanesti a acestei companii americane, Nicoleta Schroeder, sustine insa ca a solicitat retragerea ordonantei, in conditiile in care serviciile de transport alternativ n-ar trebui sa dispara, ci dimpotriva, sa coexiste - cel putin in orasele mari - cu cele de taxi si cu transportul in comun, in interesul romanilor.Supararea taximetristilor tine de faptul ca - sustin ei - statul le cere atestate pentru soferi si licente pentru trasee, in vreme ce companiilor de IT care intermediaza servicii de transport - cum e Uber, spre exemplu - si soferilor parteneri ai acestora le permite sa lucreze fara sa le pretinda nici macar un document. Si nu de ieri de azi, ci de vreo 3-4 ani, deja, de cand in Romania au aparut aceste servicii numite "ride-sharing".In plus, mai spun taximetristii, e problematic faptul ca o multime de soferi fara atestate au ajuns sa transporte persoane, in cine stie ce conditii...In consecinta, singura solutie pentru a rezolva problema, mai spun aceiasi taximetristi, este ordonanta de urgenta pe care au cerut-o deja insistent si care sa oblige Uber fie sa ofere, practic, servicii de taxi, fie sa dispara.In context, am invitat-o pe Nicoleta Schroeder, directorul general al Uber Romania, sa ne spuna mai multe despre acest serviciu de transport alternativ, dar si despre cum a fost reglementat ridesharing-ul in lume si care dintre solutiile identificate de administratiile din alte state s-ar potrivi la noi.In Romania, nu exista inca un cadru care sa reglementeze serviciile de ridesharing ca pe o categorie distincta de servicii de transport, asa cum exista in alte tari (SUA, Estonia, Lituania, Portugalia, Finlanda) . Exista insa mai multe initiative legislative in acest sens (una dintre ele fiind deja adoptata de Senat, ca prima camera sesizata - n.red.).Serviciul Uber este 100% fiscalizat, fiecare suma este inregistrata electronic si fiecare cursa vine cu o factura fiscala pe care utilizatorii o pot descarca din contul lor.Soferii parteneri sunt contractori independenti, responsabili pentru plata impozitelor si taxelor. Uber nu le ofera consultanta soferilor (in privinta platilor datorate statului, ca urmare a activitatii desfasurate - n.red.), insa avem parteneriate cu firme de contabilitate care le pot oferi asta.Uber, la randul sau, are o entitate inregistrata in Romania, angajeaza o echipa locala si plateste taxe si impozite in Romania. Pana acum, aceasta noua industrie a serviciilor alternative de transport a contribuit cu zeci de milioane de euro la economia locala, in doar cativa ani.Colaboram atat cu soferi care au un PFA sau un SRL sau cu firme de transport care isi ofera serviciile pe platforma Uber. Si in cazul acesta, conditiile de acces pe platforma ale soferilor raman aceleasi.Soferii au o aplicatie distincta, prin care pot accepta curse, pot vedea castigurile si pot lua legatura cu echipa noastra. La Uber exista un tarif in fiecare oras, iar pasagerul vede de la bun inceput in aplicatie cat costa cursa, inainte de a confirma comanda (...) 75% din valoarea unei curse ajunge la soferul partener.Pentru a putea colabora cu Uber, un sofer trebuie sa aiba cel putin 20 de ani, permis de cel putin un an, sa prezinte un cazier judiciar curat si un istoric auto fara inscrisuri grave.In plus, masina nu trebuie sa fie mai veche de 15 ani, sa fie ingrijita, sa aiba asigurare si un ITP la zi, cu o data de expirare. Cand acea data expira, masina este automat dezactivata din sistem si reactivata cand este prezentat un nou ITP.In ultimele luni, i-am sustinut financiar pe toti acei soferi care au dorit sa obtina un atestat de sofer profesionist (care insa nu este obligatoriu pentru a lucra ca sofer de Uber - n.red.).Nu putem vorbi in numele companiilor de taxi, insa noi avem niste conditii stricte nu doar de acces pe platforma, dar si apoi.Pentru a putea conduce in continuare, un sofer partener trebuie sa mentina o evaluare ridicata, iar in cazul unor incidente grave legate de calitate sau siguranta, contul unui sofer poate fi dezactivat temporar sau permanent - lucru valabil si pentru pasageri, pentru ca ne preocupa si experienta soferilor.La Uber, stii mereu cine este soferul, toate cursele sunt monitorizare prin GPS si asigurate si avem o echipa dedicata pentru incidente. In plus, aplicatia are mai multe functionalitati menite sa creasca siguranta. Printre ele:- butonul pentru Asistenta 112, la apasarea caruia, pasagerii si soferii se pot conecta direct cu serviciul pentru situatii de urgenta direct din aplicatie- contactele de incredere, prin care pasagerii isi pot alege 5 prieteni sau membri ai familiei ca fiind "contacte de incredere" si, printr-o apasare de buton, pot sa distribuie detaliile despre cursa; (...)- alerte de viteza - O optiune ce reaminteste soferilor si curierilor sa pastreze o viteza sigura, in limitele legale;- limitarea orelor de condus - dupa ce un sofer utilizeaza aplicatia timp de 12 ore, i se solicita sa ia o pauza neintrerupta de 6 ore inainte de a putea utiliza din nou aplicatia.Da, un sofer poate sa nu accepte o cursa din motive obiective.In cazul unei curse care ar urma sa dureze peste 40 de minute, spre exemplu, soferul primeste o alerta. Aceasta il instiinteaza ca respectiva cursa va dura mai mult, iar soferul - in cazul in care, sa spunem, ar urma sa isi ia copiii de la scoala in curand - poate sa nu o accepte.O cursa ii este distribuita, in mod automat, celui mai apropiat sofer. Daca acesta nu o accepta, cursa ii va fi distribuita urmatorului sofer care se afla in proximitate. Si tot asa.Avem proceduri pentru situatiile in care acest lucru (refuzul de curse - n.red.) se intampla in mod abuziv, iar contul unui sofer partener poate fi dezactivat temporar sau permanent.Uber este in Romania in 5 orase (Bucuresti, Cluj, Brasov, Timisoara, Iasi), iar anul trecut am depasit pragul de 1 milion de utilizatori. Suntem a doua cea mai mare piata din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia.Romania este o piata importanta pentru noi, de aceea, vrem sa continuam sa ne dezvoltam serviciul aici. In 2018 am lansat in Bucuresti UberGREEN, cu 100% masini electrice si UberEats, serviciul de livrare de mancare.Credem ca este un pas firesc si ca este nevoie de reguli clare pentru toate tipurile de servicii de transport.Guvernul si Parlamentul decid asupra proceselor de licentiere. Noi vom putea doar sa participam la dezbateri si sa sustinem un cadru care incurajeaza dezvoltarea acestui sector si nu il limiteaza (...)Ne dorim sa fim un partener pentru autoritati si am sustinut mereu reglementarea serviciilor de transport alternative. Credem ca orasele mari au nevoie si de taxi, si de servicii tip Uber, si de transport in comun.De altfel, in alte tari, Uber colaboreaza cu industria de taxi, iar serviciile de taxi sunt integrate in platforma Uber. Taxiurile sunt parte din strategia pe termen lung a Uber de a deveni o aplicatie multi-modala, prin care poti accesa toate mijloacele de transport (Uber, taxi, biciclete electrice, transport in comun).Pana cand vom avea si in Romania un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternativ, cadru similar altor tari membre UE,Peste 2 milioane de oameni din Romania folosesc in mod activ Uber, Taxify sau alte aplicatii similare. Un roman din 10 foloseste si apreciaza aceste servicii pentru ca sunt accesibile, sigure, de calitate si de incredere.Conform unui studiu IRES, 7 din 10 tineri vad aplicatiile noastre ca pe o alternativa la masina personala, in timp ce 9 din 10 isi doresc ca autoritatile sa incurajeze dezvoltarea acestui tip de servicii alternative si sa nu le limiteze.De aceea,, mai ales ca exista propuneri legislative pentru reglementarea sectorului (legi aflate in dezbatere, in Parlament - n.red.) .