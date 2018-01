Cel mai nou serviciu Uber vine si in Romania

Ziare.

Masinile electrice au devenit cat de cat obisnuite si pentru strazile din Romania. In contextul in care vanzarile cresc, lansarea unui serviciu de tipul Uber Green era previzibila.E un serviciu cu masini electrice 100% si, astfel, compania isi asigura o imagine buna si le arata autoritatilor ca e dispusa la colaborari. Decongestionarea traficului ar fi pe primul loc, dar si reducerea poluarii.Uber Green se mai regaseste doar in Lisabona si Paris. Cel din urma este si un oras marcat de proteste masive din partea taximetristilor. Ce ar trebui sa stii pentru Romania, ca asta ne intereseaza, e ca tariful va fi ca la UberX, adica serviciul clasic.Lansarea va fi pe 28 februarie, iar din primavara poti alege sa protejezi mediul chiar si prin cursele cu Uber.