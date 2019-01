CES 2019 - Un partener Uber a prezentat prototipul unui taxi zburator (Video)

Ziare.

com

Vehiculul foloseste 6 elice inclinate pentru a se deplasa si pentru a face manevre verticale de decolare si aterizare, potrivit Startup Cafe . Acesta poate ateriza pe heliporturile standard, care au dimensiuni de 120 metri patrati.In plus, taxiul are un motor hibrid care, spre deosebire de cel care este doar electric, ii permite sa parcurga distante mai mari.Modelul are aproximativ 3 tone, iar elicele se pot roti la 90 de grade, astfel incat vehiculul sa poata zbura ca un avion.Sistemul rotativ este utilizat si la aterizare. In plus, Nexus VTOL este mult mai silentios decat elicopterele obisnuite, datorita propulsiei realizate de sistemul hibrid electric.Taxiul poate transporta 4 pasageri si un pilot. Are o autonomie de 240 de km, ce poate fi parcursa intr-o ora.Totusi, prototipul nu este unul functional, iar testarea taxiului ar putea incepe abia in 2023.A.D.