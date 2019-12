Co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, a demisionat si si-a vandut toate actiunile

Ziare.

Kalanick, care a contribuit la fondarea Uber in 2009 si a detinut la un moment dat controlul aproape complet asupra acesteia, a demisionat in 2017 din functia de director general, la presiunea investitorilor, in urma mai multor scandaluri, transmite Reuters.El se va retrage din consiliul de administratie al Uber la sfarsitul acestui an, a anuntat marti compania.Stilul belicos al lui Kalanick a transformat Uber in cea mai mare companie de servicii de transport din lume si a revolutionat industria taximetriei, reprezentand o provocare pentru reglementarile in domeniul transporturilor."Foarte putini antreprenori au construit ceva atat de profund cum a facut Travis Kalanick cu Uber", a afirmat directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, intr-un comunicat, laudand "viziunea si tenacitatea" acestuia.Kalanick a fost acuzat insa pentru o serie de scandaluri si plangeri legate de stilul sau de conducere. Acestea au avut ca rezultat o revolta a actionarilor, care l-au inlaturat de la conducerea companiei.Kalanick a afirmat intr-un comunicat ca Uber fiind acum o companie publica, a dorit sa se concentreze pe proiectele sale actuale de afaceri si filantropice.In prezent, Kalanick lucreaza la un startup cu obiectivul de a construi bucatarii profesioanale mari si a le inchiria pentru restaurante. "Bucatariile fantoma" vor pregati mancare pentru a fi livrata, fara costul angajarii chelnerilor si a spatiilor pentru restaurante.Compania, cunoscuta sub numele de "CloudKitchens" a atras pana in prezent fonduri in valoare de 400 de milioane de dolari de la investitori, potrivit Crunchbase.Un purtator de cuvant a declarat luni ca Travis Kalanick si-a vandut intreaga participatie la Uber, in valoare de peste 3 miliarde de dolari, documentele finale urmand sa fie depuse la autoritatile de reglementare joi, dupa Craciun.Actiunile Uber au scazut cu peste 30% dupa listarea la bursa din luna mai, investitorii devenind sceptici in privinta modelului de afaceri al companiei si a capacitatii acesteia de a deveni profitabila.Analistii firmei Wedbush au salutat marti plecarea lui Kalanick, afirmand ca ramanerea lui in consiliul de administratie ar fi reprezentat o distragere.