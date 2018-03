Concurenta pentru Uber: Daimler si BMW isi unesc diviziile de car-sharing

Ziare.

Cele doua grupuri vor forma o companie mixta cu participatii egale de 50%, care va include diviziile Car2Go a Daimler si DriveNow a BMW si servicii precum aplicatii de smartphone pentru comandarea de taxiuri, localizarea locurilor de parcare si incarcarea vehiculelor electrice, transmite Bloomberg.Daimler si BMW anticipeaza o crestere usoara a profiturilor daca tranzactia va fi finalizata in 2018, fata de estimarile anterioare de stagnare a castigurilor.Fuziunea ar permite Daimler si BMW sa imparta riscurile operatiunilor intr-o industrie concentrata pe tehnologie care include un numar tot mai mare de furnizori de servicii de mobilitate.Sectorul transporturilor trece prin transformari rapide. In ultima saptamana, Uber si rivalul sau Grab de pe piata Asiei de Sud-Est au convenit un schimb de active, in timp ce compania americana are probleme in urma unui accident mortal provocat de un vehicul autonom aflat in testare. Totodata, Waymo, divizia grupului Alphabet, a convenit sa dezvolte vehicule autonome cu compania britanica Jaguar Land Rover.Daimler si BMW mai colaboreaza la consortiul de harti digitale HERE, din care mai fac parte Audi si Intel, precum si producatorul de componente auto Robert Bosch.