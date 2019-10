COTAR: Toate partidele servesc interesele companiilor de ridesharing pentru a frauda economia Romaniei

Ziare.

Punctul de vedere al transportatorilor, transmis printr-un comunicat, vine dupa ce, marti, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale.Deputatii au aprobat, totodata, si cateva amendamente la ordonanta de urgenta, printre care si abrogarea articolului 38 care prevedea, practic, ca legea era valabila doar trei ani."Am asistat, astazi, la un teatru de prost gust, imbracat in haina unui 'exercitiu democratic'. Am vazut, in Comisia de transporturi, cum interesele personale si de grup sunt mai presus de interesul national, mai presus de prostii care aduc 8% din PIB-ul Romaniei, respectiv transportatorii autorizati de persoane si marfa. Cu toate ca de opt ani zace in sertarele comisiilor din Camera Deputatilor OG 27/2011, care trebuia sa fie Legea Transportului in Romania, aceasta nici macar nu a fost luata in discutie, in timp ce astazi, 'pe repede inainte', a trecut ordonanta privind transportul alternativ, cu unele completari hilare, una dintre ele fiind prelungirea perioadei de tranzitie pana la 1 februarie 2020.Cu alte cuvinte, parlamentarii din toate partidele le-au dat mana libera transportatorilor neautorizati sa fure legal inca patru luni, sa faca transport de persoane cum vor, sa nu plateasca nimic la stat, asa cum au facut si in ultimii patru ani. Speram ca, de data aceasta, organele abilitate ale statului - DNA, DIICOT, ANAF etc. - sa inceapa o ancheta si sa-i traga la raspundere pe toti cei care au pus umarul la fraudarea bugetului national, in ultimii patru ani si opt luni", a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.Pe de alta parte, COTAR apreciaza demersurile ANAF, prin care s-au trimis la peste o mie de persoane si firme adrese pentru a se prezenta cu documente pentru justificarea incasarilor din activitatii neautorizate."In acelasi timp, se pare ca si Directia Antifrauda a efectuat verificari la firme partenere ale multinationalelor care desfasoara activitati de 'ridesharing' in Romania si au dispus sute de sanctiuni, amenzi in valoare de peste un milion si jumatate de lei, precum si confiscari de numerar din venituri ilicite de milioane de lei.S-au intocmit mai multe dosare penale in urma constatarii ca bugetul consolidat al statului a fost fraudat. COTAR asteapta de la toate institutiile abilitate ale statului sa isi faca datoria si sa opreasca frauda care se face cu ajutorul unor parlamentari interesati doar de propriul buzunar, nu de interesul national", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, legislatia din Romania prevede confiscarea castigurilor provenite din activitati neautorizate, "ceea ce nu s-a aplicat in cazul persoanelor fizice sau juridice care au obtinut venituri din activitatile neautorizate si nelicentiate de transport, precum ridesharing".Potrivit celor adoptate azi, transportul alternativ este efectuat de un operator de transport autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala avizata tehnic de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei, o filiala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, prin care se deruleaza activitatile comerciale in Romania.Camera Deputatilor este for decizional, iar legea merge acum la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Cabinetul Dancila a adoptat, in iunie, ordonanta de urgenta care reglementeaza activitatea de ridesharing in Romania. In aceste conditii, companii ca Uber, Taxify si Clever Taxy au cadrul legal pentru a face transport de persoane fara a fi sanctionate.