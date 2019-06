Cum arata noul concept de masina autonoma si drona care livreaza mancare de la Uber (Foto)

Foto: Uber

Drona care livreaza mancare

Foto: Uber

Ziare.

com

Acesta este gata sa intre in productie, fiind realizat in parteneriat cu Volvo, conform unui comunicat de presa remis joi"Volvo si Uber au prezentat noul model pentru vehiculele autonome, gata sa fie produs in serie: SUV-ul Volvo XC90, prezentat in cadrul summit-ului, este a treia masina dezvoltata impreuna si primul model destinat productiei de masini complet autonome.Baza vehiculului XC90 este echipata cu dotari de siguranta care accepta instalarea rapida a sistemului autonom Uber, permitand dezvoltarea viitoare a masinilor autonome in reteaua Uber ca un serviciu autonom de ridesharing", potrivit sursei citate.Uber a mai prezentat si drona care livreaza mancare, ce va fi dezvoltata cu sprijinul tehnologiei Uber Elevate si a retelei Uber Eats."Prin combinarea tehnologiei inovative Uber Elevate cu reteaua si expertiza logistica Uber Eats, dronele care livreaza mancare vor micsora timpii de livrare.Faza initiala de testare a fost realizata impreuna cu McDonald's in San Diego si va fi extinsa pentru a include si alte restaurante partenere Uber Eats mai tarziu in decursul acestui an", se mai arata in comunicat.Iata o imagine cu drona:In prima zi a evenimentului Uber a prezentat noul sau concept de taxi aerian