Curtea de Justitie a UE: Uber poate fi interzisa sau sanctionata penal prin lege fara a fi notificata Comisia UPDATE

Potrivit Profit.ro , Uber din Franta oferea un serviciu numit UberPOP prin care soferii fara licenta de taximetrie luau legatura cu clienti si isi foloseau propria masina pentru a-i transporta.Prin intermediul aplicatiei, Uber stabilea preturile, incasa banii de la clienti si emitea facturile, exact cum se intampla si la noi in tara.Acest serviciu a fost suspendat intre timp si, in consecinta, decizia CJUE nu va afecta operatiunile Uber din Franta.Potrivit legislatiei franceze, Uber este urmarita penal, pentru ca a organizat prin intermediul acestui serviciu "un sistem de punere în legătură a clienților cu conducători auto neprofesioniști care transportă persoane, cu titlu oneros, cu vehicule avand mai puțin de zece locuri".Uber sustine acum ca nu poate fi urmarita penal, pentru ca legislatia franceza pe baza careia este urmarita constituie o reglementare tehnica privind un serviciu oferit de o societate, in sensul directivei privind standardele și reglementările tehnice. Directiva le impune tarilor din UE sa sesizeze Comisiei orice proiect de lege care institutie reglementări tehnice referitoare la produse și servicii ale unei societati informationale, iar in acest caz Comisia nu a fost notificata.Dupa ce a fost sesizata cauza, Tribunalul de Mare Instanta Lille din Franta a cerut Curtii de Justitie sa decida daca autoritatile franceze trebuiau sa notifice Comisia sau nu referitor la aceasta reglementare.Marti, Curtea a hotarat ca tarile din UE pot interzice sau sanctiona exercitarea ilegala a unei activitati de transport, cum este UberPOP, fara sa notifice inainte Comisia privind proiectul de lege care incrimineaza fapta.Deci autoritatile franceze nu erau obligate sa sesizeze in prealabil proiectul de lege penala in discutie Comisiei.Compania Uber a facut, pentru, cateva precizari."Acest caz dezbate daca Franta ar fi trebuit sa notifice Comisia Europeana inainte de a adopta legea Thevenoud din 2014, care face referire la serviciile bazate pe principiul peer to peer, servicii pe care noi le-am oprit inca din 2015 (uberPOP). Asa cum a declarat noul nostru CEO, este necesar ca serviciile de tip Uber sa fie reglementate, in acest sens vom continua dialogul cu autoritatile din Europa", au declarat oficialii Uber.Compania precizeaza ca decizia CJUE nu influenteaza modul in care Uber activeaza in Franta si in majoritatea tarilor, iar Legea Thevenoud consta intr-un set de masuri menite sa impiedice dezvoltarea aplicatiilor de mobilitate cum ar fi UberPOP, Djump sau Heetch, si sa protejeze monopolul firmelor de tip taxi din Franta."De exemplu: include interzicerea tuturor companiilor ce exercita activitati de transport, cu exceptia taxiurilor, de a folosi tehnologia de geo-locatie, ce arata in timp real masinile disponibile in aplicatie. Cu toate acestea, interdictia nu este sustinuta de niciun argument pertinent privind protectia consumatorilor", a mai transmis Uber.