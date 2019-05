Duminica e protest in Piata Victoriei, fata de interzicerea Uber

Ziare.

Conform evenimentului " Protest pentru Uber in Romania " organizat pe Facebook, manifestatia va incepe la ora 15:00."Hai sa iesim cu totii in strada sa ne aparam drepturile, sa nu ii mai lasam sa faca ce vor, sa ne putem continua activitatea in cadrul Uber / Bolt", se transmite pe pagina evenimentului.Evenimentul este organizat in conditiile in care, incepand de joi, potrivit ordonantei care modifica Legea 38/2003, au dreptul sa faca transport de persoane contra cost doar taximetristii cu licente valabile, cu exceptia soferilor de autobuz si a celor angajati la firme de rent-a-car. Practic, soferii de Uber sau Bolt (Taxify), care nu detin licente de taxi (si nici nu le pot obtine, in conditiile legii), nu pot face transport de persoane. Daca, totusi, vor risca si vor face transport de persoane, pot lua amenzi de pana la 5.000 de lei si ar putea ramane fara placute de inmatriculare pentru o perioada de 6 luni.Organizatorii evenimentului de duminica nu au precizat, totusi, daca manifestatia a fost anuntata la Primaria Capitalei. Precizam ca de la ora 18:00 in Piata Victoriei va avea loc evenimentul " Toti pentru Europa ".A.G.