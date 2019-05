Firmele de ridesharing au avut cu 25% mai putini soferi in strada, joi, iar timpul de asteptare a trecut de 10 minute, din cauza Ordonantei de Guvern

Ziare.

com

"Acesta este rezultatul incertitudinii create de intarzierea adoptarii unor reglementari specifice si de intrarea in vigoare a modificarilor la Legea taximetriei. Acestea din urma pot da nastere unor abuzuri impotriva soferilor care sunt inscrisi pe aceste platforme, cu amenzi de zeci de mii de lei si chiar confiscarea placutelor de inmatriculare pentru 6 luni", precizeaza sursa citata.Catalin Codreanu, presedintele asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala, a aratat, in context, ca, starea de incertitudine va continua pana cand noua reglementare va fi adoptata de guvern."Am avut si ieri (miercuri, n.r.) o intalnire cu ministrii Dezvoltarii Regionale si Transporturilor in care am discutat din nou de necesitatea reglementarii serviciilor de ridesharing. Noi am avut toata deschiderea si am oferit toate informatiile solicitate. Cei doi ministri ne-au asigurat, din nou, ca textul va fi finalizat si va fi pus in dezbatere publica in cel mai scurt timp posibil. Din pacate, pana cand noua reglementare va fi adoptata de guvern, va continua starea de incertitudine si va ramane riscul unor abuzuri care sa afecteze in mod serios activitatea noastra si pe cei 2,5 milioane de utilizatori ai aplicatiilor noastre", a declarat Codreanu.Ordonanta de Urgenta care modifica legea taximetriei, adoptata de Guvern la sfarsitul lunii martie, a intrat in vigoare joi.Guvernul a eliminat sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, astfel incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal", a declarat, in martie, vicepremierul Daniel Suciu.Miercuri, Daniel Suciu, a afirmat ca Ordonanta de urgenta in domeniul taximetriei este indreptata impotriva pirateriei iar actul normativ care va reglementa activitatea de ridesharing va fi publicat in scurt timp."Este un act normativ extrem de complex, peste tot in Europa reglementarea Uber nu a fost deloc simpla. Acelasi lucru se intampla si in Romania, dar o spun foarte deschis si Guvernul Romaniei va reglementa aceasta activitate", a mentionat Suciu.