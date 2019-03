Guvernul promite ca nu va interzice Uber prin "ordonanta taximetristilor": In 3 saptamani, reglementam si transportul alternativ

De ce risca sa dispara Uber si Taxify, daca Guvernul nu se va tine de cuvant

La finalul sedintei de guvern, ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, si cel al Transporturilor, Razvan Cuc, au anuntat ca s-a adoptat ordonanta care modifica Legea 38/2003. Anterior, taximetristii amenintasera ca vor bloca Bucurestiul saptamanal, daca Guvernul nu adopta aceasta ordonanta de urgenta pe care ei au numit-o "anti-piraterie"., a declarat Daniel Suciu.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a precizat ca actul normativ pentru reglementarea activitatilor de ride-sharing va fi tot o ordonanta la elaborarea careia participa si specialisti ai Ministerului Jutitiei.Reamintim ca, pe 1 martie - sub presiunea taximetristilor - Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta , care modifica radical modul in care se va face transport de persoane contra cost, in marile orase.La acest moment, politistii rutieri care surprind un sofer - inclusiv unul de Uber sau Taxify - transportand persoane contra costa nu pot face altceva decat sa-l atentioneze pe acesta sa nu mai incalce legea. De ce nu-l pot politistii sanctiona pe sofer? Din cauza ca Legea taximetriei prevede ca soferul care transporta ilegal calatori contra cost nu poate fi sanctionat decat daca e surprins de politisti incalcand legea 'in mod repetat'. Or, momentan, politistii nu au baze de date ca sa poata stabili daca soferul este la prima abatere sau nu si, in consecinta, nici n-au cum sa-l sanctioneze.In aceste conditii, taximetristii s-au plans ca este nedrept ca lor statul sa le ceara sa se autorizeze la primarii si sa obtina atestate, in vreme ce pe soferii de Uber si Taxify ii lasa sa circule fara acte, dupa bunul plac.Acum, ca Guvernul a elimiat - prin ordonanta adoptata astazi - sintagma 'in mod repetat' din Legea 38/2003, soferii care transporta persoane contra cost fara sa respecte cerintele legii taximetrieiIn mod normal - in conditiile in care nu fac taximetrie, ci transport alternativ - soferii de Uber si Taxify n-ar trebui amendati. Din intelegerea noastra, insa, si acesti soferi risca sa ia sanctiuni care i-ar putea determina sa renunte la a-si mai face meseria, din cauza ca ar putea fi asimilati taximetristilor, in conditiile in care in Romania nu exista inca o lege care sa reglementeze serviciile de transport alternativ.Ramane sa vedem daca membrii Cabinetului Dancile se vor tine de cuvant si vor reglementa transportul alternativ inainte sa intre in vigoare "ordonanta taximetristilor" sau daca, dimpotriva, vor permite ca seriviciile de tip Uber si Taxify sa fie sufocate cu amenzi, riscand sa dispara din Romania.