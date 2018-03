Masina Uber care a omorat un pieton nu a incercat sa franeze. Femeia traversa neregulamentar

Ziare.

Masina autonoma Uber, care circula cu aproximativ 64 km/h, nu a incercat sa reduca viteza inainte de a o accidenta mortal pe femeia care traversa strada printr-un loc nepermis, arata raportul preliminar al Politiei.Victima, Elaine Herzberg, care trecea strada cu o bicicleta si a fost lovita de vehiculul autonom, a murit la spital.Masina Uber era insotita de un supraveghetor uman, Rafael Vasquez, al carui rol era exact sa actioneze in situatii neprevazute, dar care se pare ca nu a intervenit. A fost primul accident fatal in care a fost implicat o masina autonoma. Ca urmare a accidentului, Uber si-a suspendat toate testele in care sunt implicate autovehicule autonome pe teritoriul Statelor Unite.