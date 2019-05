Ministrul Cuc ii sfatuieste pe soferii Uber amendati sa mearga in instanta: Si eu am fost amendat de politie si am contestat

Ziare.

"Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenda azi sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de politie si m-am dus si am contestat cand am considerat ca mi s-a facut o nedreptate", a declarat Razvan Cuc.El a sustinut ca OUG 21/2019 nu a fost adoptata impotriva serviciilor de tip Uber."Ce am reglementat noi pana-n acest moment nu interzice Uber sa functioneze pe piata. Deci asta este un subiect folosit de anumiti oameni in campania electorala doar pentru a veni cu un subiect in presa. (...) Problema acestor platforme treneaza de vreo cinci ani. (...) Ordonanta care fost... Vad ca toata lumea spune ca am interzis Uber. Nu, noi am dat o ordonanta care vine sa combata pirateria. Eu, din cate stiu, piraterie inseamna cand transporti persoane si nu declari acele sume.", a mai spus ministrul Transporturilor.Modificarile operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetristilor, au intrat in vigoare joi.Reprezentantii Uber si Taxify au anuntat ca aplicatiile nu pot fi inchise, dar va ramane la latitudinea soferilor daca mai ies sau nu pe traseu.Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementeaza transportul in regim de taxi si de inchiriere.Vicepremierul Daniel Suciu a anuntat, miercuri, ca Guvernul lucreaza la un act normativ care sa reglementeze activitatea de ride-sharing, in contextul in care OUG care a modificat legea taximetriei care intra joi in vigoare nu are prevederi clare pentru Uber si Taxify.