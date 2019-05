Politistii din Bucuresti au inceput sa amendeze soferii de Uber si sa-i lase fara masini pentru 6 luni

Ziare.

In cursul zilei de joi, politistii rutieri au sanctionat 4 soferi de Uber pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul in regim taxi sau de inchiriere.Asta desi ministrul Cuc sustine ca interzicerea Uber si Bolt este fake news. Potrivit Brigazii Rutiere, fiecare dintre cei patru au primit 1.000 lei amenda:Un conducator auto in varsta de 34 de ani care efectua transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere, transportand clientul pe raza Mun. Bucuresti, desi este autorizat sa efectueze acest tip de transport pe raza altei localitati din jud. Ilfov, sanctiune prevazuta de art. 52 alin (2), lit. v si sanctionata de art. 55 pct. 3), lit. a din Legea 38/2003 privind transportul in regim taxi sau de inchiriere.Trei conducatori auto au fost, sanctiune prevazuta de art. 7 alin (2) si sanctionata de art. 55 pct. 3), lit. h din Legea 38/2003 privind transportul in regim taxi sau de inchiriere, informeaza sursa citata.Potrivit Brigazii Rutiere, in cazul ultimilor trei soferi, ca masura complementara, s-a dispus, prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare.Modificarile operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetristilor, au intrat in vigoare joi. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementeaza transportul in regim de taxi si de inchiriere, printre altele eliminand din lege expresia "in mod repetat".Decizia venea ca urmare a protestelor repetate ale taximetristilor, care s-au strans in fata Guvernului cerand sa fie reglementata activitatea de ridesharing. Protestatarii acuzau ca in Romania ar fi peste 100.000 de persoane neautorizate care practica ride-sharing.Asadar, in urma modificarilor, a fost eliminata sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003, astfel incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal".Potrivit datelor aparute in spatiul publlic, zeci de mii de soferi folosesc aplicatiile online de ride-sharing, iar numarul clientilor se ridica la aproximativ doua milioane.