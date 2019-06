S-a lansat Yango, o noua aplicatie de transport. Am facut o comparatie de pret cu Uber si Bolt si iata ce a iesit

Pretul unei curse cu diverse platforme de transport alternativ pe ruta Mega Mall - Piata Unirii

Deja aplicatia Yango este folosita in 16 state, printre care Israel, Finalanda, dar si in trei tari ex-sovietice: Estonia, Letonia si Lituania.Odata cu intrarea pe piata romaneasca de transport alternativ, Yango si-a inaugurat, la Bucuresti, un centru de pregatire pentru soferii care vor sa se familiarizeze cu aplicatia si sa devina parteneri.De ce ar vrea soferii bucuresteni sa lucreze cu aplicatia nou introdusa pe piata, cand au deja altele cateva deja in uz? Potrivit oficialilor Yango, aplicatia foloseste resurse tehnice proprii care le-ar asigura soferilor venituri mai mari, iar calatorilor, preturi mai mici pentru curse.a comparat preturile pe care principalele platforme de transport alterativ le afisau joi, la orele pranzului. Iata rezultatele.Prima oara am incercat sa aflam cat ne-ar costa o cursa de la Mega Mall (de pe Bulevardul Pantelimon, in apropiere de Arena Nationala) pana in Piata Unirii.Cu Taxify/Bolt, cursa ajungea la 16,3 lei. Cu Uber (la tariful minim, numit Uber X), pretul afisat al cursei era de 12,84 lei. In paralel, Yango afisa un pret al cursei de numai 5,1 lei, redus de la 8,3 lei.Am incercat, apoi, sa vedem cat ar costa deplasarea de la Mega Mall pana la cladirea Sky Tower din Pipera, in nordul Capitalei. Cu Taxify/Bolt, cursa ar fi costat 21,9 de lei. Uber estima un tarif de 19,28 lei, in vreme ce Yango afisa un pret de 13,4 lei.In cele din urma, am comparat preturile afisate de cele 3 aplicatii pentru o cursa intre Mega Mall si o adresa din cartierul Drumul Taberei, din sud-vestul Bucurestiului.In acest caz, tarifele per cursa erau: 28,8 lei (Uber X), 27,7 lei (Taxify/Bolt) si 20,2 lei (Yango).Ramane de vazut care dintre companiile de transport alternativ de pe piata va reusi sa castige mai multi clienti, in perioada imediat urmatoare, si cat isi va mentine noua Yango preturile foarte scazute de la lansare.Reamintim ca - dupa ani de dispute legislative si proteste ale taximetristilor - Guvernul a legalizat, la inceputul acestei saptamani, prin ordonanta de urgenta, transportul alternativ, in Romania In aceste conditii, companiile de ridesharing si ridehailinig au inceput deja sa se pregateasca pentru a respecta noile cerinte impuse de legislatie in materie de transport alternativ.