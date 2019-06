Se adopta sau nu Ordonanta Uber? Iata ce schimbari ar aduce pentru soferi si pentru clienti

La ce rezultate s-a ajuns dupa negocierile indelungate

Transportatorii: E inca loc de mai bine. Dar prioritara e adoptarea ordonantei, in forma curenta

Cum va functiona transportul alternativ, daca se adopta ordonanta

De fapt, Guvernul a promis inca de la finele lunii martie ca, in doar 3 saptamani, va adopta o ordonanta de urgenta care sa legalizeze serviciile de ridesharing (cum sunt Uber si Bolt - ex-Taxify), dar si pe cele de ridehailing (cum e Clever Taxi).Ulterior, ministrii care isi asumasera emiterea ordonantei - adica Razvan Cuc si Daniel Suciu - au dat inapoi , sustinand ca, de fapt, un asemenea act normativ nu poate fi dat peste noapte. Cei doi membri ai Cabinetului Dancila au anuntat, in schimb, la inceputul lunii aprilie, ca s-au infiintat comisii care lucreaza la intocmirea unui draft de ordonanta pentru legalizarea transportului alternativ.Intre timp, a intrat, insa, in vigoare "Ordonanta taximetristilor", care prevede ca soferii de Uber si Taxify pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei si pot ramane vreme de 6 luni fara placute de inmatriculare daca sunt surprinsi facand transport de persoane contra cost.In repetate randuri, Razvan Cuc si Daniel Suciu au spus nu si-au propus sa dea ordonante care sa faca rau societatilor ca Uber si Bolt. Dar nici n-au facut nimic pentru a-i ajuta pe soferii care erau opriti in trafic si amendati.In cele din urma, dupa mai multe discutii cu industria ridesharing-ului, Ministerul Transporturilor a reusit, pe 23 mai, sa lanseze in dezbatere publica un proiect de ordonanta care sa legalizeze serviciile de transport alternativ din marile orase ale tarii.Ulterior - desi nu obisnuiesc sa revizuiasca atat de insistent inititativele legislative - autoritatile au modificat de doua ori textul proiectului de OUG lansat in dezbatere pe 23 mai. Asa se face ca pe 7 iunie a aparut un nou proiect de "ordonanta Uber". La randul sau, acesta a fost inca o data modificat. In consecinta, dupa numai 3 zile, o noua forma a proiectului de ordonanta a fost pusa in dezbatere publica.Cateva detalii despre modul in care s-a negociat pentru lansarea in dezbatere a 3 variante ale ordonantei a oferit pentruCatalin Codreanu, presedintele Asociatiei pentru Economie Digitala (din care fac parte Uber, Bolt si Clever Taxi)., a spus Catalin Codreanu.Presedintele Asociatiei pentru Economie Digitala a declarat ca - in urma discutiilor cu reprezentantii statului - s-au putut aduce si alte clarificari textului din varianta initiala a proiectului de ordonanta., a explicat pentruCatalin Codreanu.Mai multe despre prevederile proiectului de ordonanta si despre modul in care au fost ele modificate, pas cu pas, puteti afla citind, pe site-ul Ministerului Transporturilor, toate cele trei variante de OUG Companiile de ridesharing spun ca proiectul ar mai putea fi, inca, imbunatatit, dar ca acum isi doresc ca el sa fie adoptat, in forma prezenta., ne-a mai spus directorul Asociatiei pentru Economie Digitala, Catalin Codreanu.In cazul in care proiectul de "Ordonanta Uber" va fi adoptat de Cabinetul Dancila, regulile in transportul alternativ se vor schimba destul de mult.Mai exact, pentru a functiona, toate platformele digitale de transport alternativ - cum sunt Uber si Bolt - vor fi obligate sa obtina un aviz de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru eliberarea anuala a acestui aviz, operatorii platformelor digitale vor plati cate 50.000 de lei.La randul lor, soferii parteneri vor fi nevoiti sa se autorizare la Autoritatea Auto Romana (ARR) pentru a putea face transport de persoane contra cost in regim alternativ. ARR le va elibera autorizatii de transport alternativ in localitatea de domiciliu, dar si cate o copie conforma, pentru fiecare autoturism folosit pe traseu.Masinile folosite pentru ridesharing vor avea aplicate - in partea din dreapta jos a parbrizului si lunetei - cate un ecuson. Acesta va fi de fapt un sticker pe care vor fi inscriptionate: numarul masinii si numele platformei digitale de ridesharing folosita.Soferii vor fi obligati sa dea bonuri fiscale (si chitante, la cererea pasagerului), iar toate fondurile obtinute din ridesharing de operatorii platformelor digitale vor trebui declarate si taxate potrivit legislatiei din Romania.In plus, operatorii vor trebui sa aiba o evidenta clara a intregii activitati, pe care sa o puna, la cerere, la dispozitia autoritatilor romane care vor veni in control.Cu alte cuvinte, ridesharingul va avea, in sfarsit, o legislatie proprie, care sa ii permita sa co-existe cu transportul in regim de taxi.Ramane sa vedem daca, pana la urma, Cabinetul Dancila va decide sa dea aceasta ordonanta miercuri sau daca va prefera sa o modifice iar si apoi sa o relanseze, pentru a treia oara, in dezbatere publica.