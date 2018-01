Seful Uber este convins ca in urmatorii zece ani vom calatori cu masini zburatoare

Ziare.

"Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la o conferinta despre tehnologie din Munchen.La inceputul anului trecut, Uber l-a angajat pe Mark Moore (un fost inginer care a lucrat 30 de ani la NASA, n. red.) pentru a contribui la dezvoltarea tehnologiilor necesare crearii masinii zburatoare.Moore este de parere ca obstacolele care stau in calea construirii masinilor zburatoare nu sunt doar de ordin tehnic. Companiile din acest domeniu trebuie sa negocieze cu furnizorii scaderea preturilor pentru componente si, totodata, sa convinga autoritatile sa adopte o legislatie mai permisiva in privinta traficului aerian.Uber intentioneaza sa se extinda in acest an in mai multe orase din Germania, dar o va face cu mai multa precautie si in dialog cu autoritatile, companiile si industria locala de taximetrie."Vom trece de la dezvoltarea cu orice pret la dezvoltarea responsabila", a precizat Khosrowshahi, in timp ce taximetristi locali protestau in fata cladirii, fluierand in semn de protest fata de concurenta companiei americane.