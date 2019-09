Senatul a modificat ordonanta de legalizare a ridesharingului. Ce schimbari au fost facute

Ziare.

Printre modificarile admise de Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei este prelungirea perioadei de tranzitie a celor afectati de reglementarile OUG la 1 februarie 2020. Termenul initial prevazut era 1 noiembrie 2019."Persoanele fizice si juridice care deruleza operatiuni ce intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 1 februarie 2020", arata amendamentul admis de comisia specializata.O alta modificare adusa la OUG vizeaza veniturile operatorilor platformelor digitale: "Toate veniturile obtinute in urma efectuarii de transport cu autoturism si sofer alternativ inclusiv veniturile operatorilor platformelor digitale provenite din activitatea efectuata pe teritoriul Romaniei sunt impozitate in conformitate cu legislatia fiscala in Romania".De asemenea, conform unui alt amendament admis de senatori, operatorul platformei digitale va trebui sa aiba o filiala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, prin care se deruleaza activitatile comerciale in Romania.Senatorii au eliminat obligatia ca autoturismele care efectueaza transport aleternativ sa aiba maxim cinci locuri.Ordonanta de Urgenta care reglementeaza serviciile de ridesharing a fost adoptata pe 25 iunie. Potrivit OUG, pentru serviciile digitale de ridesharing masinile acceptate pot avea o vechime de pana la 15 ani. De asemenea, se accepta si achitarea cursei conform calculelor platformei, prin GPS, fara a fi verificata metrologic - ceea ce nu este valabil pentru taxiuri.