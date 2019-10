Soferii de ridesharing risca, de vineri, amenzi uriase. Iata despre ce este vorba si cum au ajuns, din nou, in impas

Ziare.

Transportul alternativ a aparut in Romania in anul 2015 si a functionat, la inceput, fara a fi reglementat in vreun fel. An de an, taximetristii au iesit in strada si au cerut mai multor guverne sa interzica ridesharingul. N-au reusit, insa.In cele din urma, tot intr-un context tensionat, la finalul lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 49/2019 "privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto". Respectiva ordonanta prevedea, printre altele, ca soferii pot face ridesharing legal, dar numai daca respecta o serie de conditii. Spre exemplu: daca au cel putin 21 de ani, experienta de macar 2 ani in spatele volanului si atestat eliberat de Autoritatea Rutiera Romana (ARR) care sa certifice ca sunt calificati sa transporte persoane.Masinile folosite la ridesharing, nu mai vechi de 15 ani, urmau sa aiba ecusoane pe parbriz si pe luneta care sa indice aplicatia folosita pentru transport alternativ. ITP-ul acestor masini urma sa se faca la fiecare 6 luni.In plus, societatile care administreaza aplicatii de transport alternativ - cum sunt Uber, Bolt, Clever Go etc. - trebuiau sa ia de la Ministerul Comunicatiilor un aviz tehnic pentru a-si putea continua activitatea.Soferii care nu respectau prevederile OUG 49/2019 riscau amenzi de pana la 9.000 de lei. Totodata, operatorii aplicatiilor putea fi sanctionati cu pana la 300.000 de lei, in caz de nerespectare a prevederilor OUG 49/2019.Una peste alta, in ordonanta se prevedea ca intreaga industrie a transportului alternativ avea timp pana vineri, 1 noiembrie 2019, sa intre in legalitate.Din informatiile culese dedin industrie, multi dintre soferi n-au reusit, inca, sa intre in legalitate. De fapt, unii nici nu se mai grabeau atat de tare sa o faca.Iar motivul era cat se poate de simplu. Intre timp, pe 22 octombrie 2019, Parlamentul a adoptat un proiect de lege pentru aplicare a prevederilor OUG 49/2019. Iar in acest proiect se prevede ca industria nu mai trebuie sa isi finalizeze intrarea in legalitate pana la 1 noiembrie, ci pana la 1 februarie 2020.Asa ca industria a rasuflat usurata, initial. Dar numai pentru cateva zile. Acum, multi dintre intreprinzatorii din domeniul transportului alternativ sunt iarasi la ananghie.Iar motivul e foarte simplu. Administratia Prezidentiala a confirmat pentruca pana pe 31 octombrie nu a primit spre promulgare proiectul de lege pentru adoptarea OUG 49/2019.Iar asta inseamna ca proiectul respectiv - care stabilea ca termenul de conformare al industriei ridesharingului este 1 februarie - n-a devenit lege, n-a intrat in vigoare si nu produce efecte, momentan.In schimb, este in vigoare OUG 49/2019, care prevede ca industria transportului alternativ trebuia sa se alinieze la noile norme pana vineri, 1 noiembrie.Asa ca, in teorie, de astazi, intreaga industrie risca amenzi. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Comunicatiilor , Clever este avizata tehnic pana la finele lui octombrie 2020. Uber si Bolt au avize tehnice provizorii, date in conditiile unui ordin din luna august a Ministerului Comunicatiilor. Nu este clar daca si Yango a obtinut aviz tehnic, pana acum. Dar una peste alta, cele mai multe societati care administreaza aplicatii s-au pregatit sa intre in legalitate.Soferii care fac transport alternativ - in cazul in care nu au, printre altele, atestate si masini conforme - risca amenzi de pana la 9.000 lei si chiar sa ramana fara placute de inmatriculare pentru 6 luni.Iar situatia va continua pana cand proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 va ajunge la Administratia Prezidentiala, va fi promulgat si publicat in Monitorul Oficial.In ciuda solicitarilor, conducerea Asociatiei pentru Economie Digitala - din care fac parte Uber, Bolt si Clever - nu si-a exprimat punctul de vedere cu privire la acesta situatie.Vom reveni cu detalii privind data la care acest lucru ar urma sa se intample, dar si motivele care au cauzat intoarcerea transportului alternativ intr-o zona de incertitudine si nesiguranta.