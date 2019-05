Uber a debutat in scadere cu 7,6% pe bursa din New York

Ziare.

com

Uber a analizat listarea la bursa cel putin patru ani. Cu toate acestea, compania de ride-hailing a ales sa debuteze la bursa intr-o saptamana afectata de turbulentele provocate de ingrijorarile provocate de razboiul comercial dintre Statele Unite si China, transmite Reuters.Mai mult decat atat, actiunile companiei concurente Lyft au scazut in aceasta saptamana dupa prima publicare a rezultatelor financiare de la listare.Uber a fost cea mai mare companie dintr-un grup de startup-uri din Silicon Valley care ani de zile au atras finantari private la preturi record. Multe dintre aceste companii vor sa se listeze la bursa. Unele, cum sunt Uber si Lyft, sunt neprofitabile.Compania de mesagerie la locul de munca Slack Technologies va organiza, luni, o prezentare pentru investitori, inainte de listarea directa care va avea loc luna viitoare.Platforma de livrare a alimentelor Postmates, The We Company, proprietara WeWork, si retailerul online de saltele Casper Sleep se afla intre startup-urile care intentioneaza sa se inscrie la bursa in acest an."Daca un investitor privat vrea sa investeasca, o poate face oricat vrea, dar in momentul in care intri pe piata publica, trebuie sa arati ca esti profitabil sau esti pe care sa devii profitabil", a declarat Jordan Stuart, manager de portofolii la firma Federated Kaufmann, care cumpara deseori actiuni in timpul ofertelor publice initiale.In ultimii doi ani, numai aproximativ o cincime din ofertele publice initiale au incheiat prima zi de tranzactionare in scadere, potrivit datelor firmei Dealogic.Uber a stabilit joi pretul ofertei publice initiale la nivelul inferior al intervalului tintit, sperand ca aceasta abordare va evita scaderile inregistrate de actiunile Lyft dupa listare.Actiunile Lyft au inchis vineri in scadere cu 6,9%, fiind cu 28% sub pretul din oferta publica initiala.Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, care s-a aflat pe platforma de tranzactionare a bursei din New York pentru a marca debutul companiei, a incercat sa calmeze investitorii referindu-se la perspectivele de crestere ale companiei si la planurile de extindere.Oferta publica este un moment de referinta pentru Uber, care a fost infiintata acum zece ani, dupa ce fondatorii ei nu au putut gasi un taxi intr-o noapte cu ninsoare.Khosrowshahi a fost insotit la bursa de o echipa de directori ai Uber. Co-fondatorul si fostul director general Travis Kalanick, care a demisionat in 2017, la presiunea investitorilor, in urma mai multor controverse, a fost vazut si el pe platforma de tranzactionare.Drumul Uber catre listare a fost marcat de mai multe probleme, intre care reglementarile mai stricte introduse de mai multe tari si conflictele cu soferii referitoare la remuneratii.Uber a trebuit sa depaseasca si controverse legate de cultura sexista si de intimidare din cadrul companiei si investigatii din partea Departamentului de Justitie din Statele Unite.