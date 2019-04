Uber a fost interzis in Cluj - ce a facut compania, dupa decizia instantei

Ziare.

com

Astfel, Tribunalul Specializat a respins apelul Uber, iar decizia este definitiva si executorie, arata Stiri de Cluj Pe 27 iunie 2018, tribunalul decisese "incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala desfasurate de paratele SC U. S. R. SRL si R. O. B.V, constand in furnizarea de servicii in domeniul transportului, implicand transportul de persoane fara detinerea autorizatiilor legale, pe raza Municipiului Cluj-Napoca".Uber a atacat decizia, insa instanta a dat castig de cauza taximetristilor, mentinand decizia.De asemenea, instanta a decis "publicarea dispozitivului prezentei hotarari intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala paratei".Dupa anuntul deciziei, reprezentantii Uber au transmis ca aplicatia continua sa functioneze."Decizia este dezamagitoare, insa dorim sa-i asiguram pe pasagerii si pe soferii parteneri care se bazeaza pe Uber in Cluj ca aplicatia poate continua sa functioneze. Intre timp, am schimbat modul in care operam, iar in prezent lucram doar cu operatori de transport autorizati.Multe tari din UE au reglementat serviciile de ridesharing precum Uber, oferind astfel mai multe optiuni de mobilitate cetatenilor lor. Avem incredere ca Romania se va alatura in curand acestui trend", au declarat oficialii Uber.