Uber a prezentat noul sau concept de taxi aerian (Foto&Video)

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, Melbourne (Australia) a fost ales primul oras pilot Uber Air in afara Statelor Unite ale Americii.Astfel, compania isi consolideaza obiectivul de a incepe testele de zbor din 2020, urmand ca activitatea comerciala in acest sector sa debuteze din 2023."Al treilea summit anual Uber Elevate a decolat din nou, pentru a arata progresele facute astfel incat Uber Air sa faca parte din realitatea cotidiana din 2023. Rezervarea unui zbor prin simpla apasare a unui buton e mult mai aproape decat credem, inclusiv aparitia de noi heliporturi, noi modele de cabine de taxi aerian, noi modele de avioane si multe altele.Elevate este viziunea Uber de a muta ridesharing-ul in aer, cu taxiuri aeriene electrice care protejeaza mediul si, in acelasi timp, sunt silentioase si sigure", a declarat Eric Allison, seful Uber Elevate, citat in document.De asemenea, Uber a prezentat un nou concept de taxi aerian pentru viitorul serviciu Uber Air. Noul model isi propune sa devina un standard larg acceptat pentru conducatorii vehiculelor de tip eVTOL.Iata cum arata:Totodata, grupul a prezentat si noile concepte de heliporturi care vor fi construite incepand din 2023."Conceptele acestui an propun heliporturi conectate din punct de vedere al mobilitatii pentru lansarea serviciilor comerciale in Dallas, Los Angeles si Melbourne in 2023. Cele 16 tipuri de design propuse de 8 companii prestigioase de arhitectura includ structuri de parcari modernizate si constructii noi care sa indeplineasca conditiile tehnice ale unui astfel de aeroport", conform sursei citate.