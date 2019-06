Uber cere din nou ordonanta promisa de Guvernul Dancila. Iata cati bani a dat compania la stat, comparativ cu taximetristii

De ce raman Uber, Taxify si Clever in afara legii?

Ziare.

com

Inca de la finele lunii martie, Guvernul a adoptat - la presiunile taximetristilor - o ordonanta de urgenta care stabileste ca , de prima oara cand sunt prinsi in trafic facand transport de persoane contra cost - soferii de Uber si Taxify pot fi amendati cu 5.000 de lei. In plus, aceiasi soferi risca sa ramana fara placutele de inmatriculare ale masinii pentru o perioada de 6 luni.La acel moment, vicepremierul Daniel Suciu si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, au declarat ca ordonanta nu este indreptata impotriva serviciilor de ridesharing (cum sunt Uber si Taxify) su ridehailig (cum e Clever) . Mai mult chiar, ministrii au sustinut ca Executivul urma sa dea, in numai 3 saptamani, o ordonanta de urgenta prin care sa legalizeze activitatile de transport alternativ.Respectiva ordonanta - desi asumata de cei 2 ministri PSD in conferinta de presa - nu s-a dat nici pana astazi. Mai mult chiar, Guvernul nu si-a respectat nici promisiunile ulterioare de a da ordonanta Asta, in conditiile in care la un proiect de ordonanta se tot lucreaza , iar la Senat exista deja si un proiect de lege formulat de doi senatori PSD si a carui promovare ar putea rezolva problema transportului alternativ in Romania In aceste conditii, Uber si Taxify au anuntat pentru Ziare.com ca isi vor restrange activitatea , din cauza ca le va fi mai greu sa isi gaseasca soferi parteneri cu care sa lucreze. Dupa cateva zile de confuzie - in care au fost putine masini pe traseu iar pretul curselor a fost mare - Uber si Taxify au inceput, insa, din nou, sa faca transport pe scara larga.Dupa cum au putut constata corespondentiiin ultimele zile, in Capitala nu se mai simte atat de acut scaderea numarului de masini de transport alternativ, iar preturile curselor au reinceput sa devina accesibile.Chiar si asa, societatile de transport alternativ incearca, in continuare, sa convinga institutiile statului sa le creeze un cadru legal pentru a-si desfasura activitatea.Tocmai in acest context, marti, Asociatia pentru Economie Digitala - din care fac parte atat Uber, cat si Taxify si Clever - a depus la Guvern o lista cu 400.000 de semnaturi ale romanilor care vor care aceste servicii de transport alternativ sa continue sa existe. Asociatia sustine ca semnaturile au fost stranse in numai o saptamana.Inca din 2016, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a inceput sa reclame faptul ca soferii de transport alternativ fac evaziune fiscala, platind taxe si impozite la un nivel foarte redus si neachitand multe dintre darile la care taximetristii sunt obligati.La solicitarea scrisa a, COTAR a refuzat sa comunice care sunt aceste dari sau cat ii costa ele pe patronii de taxi si pe soferi.In replica, Uber Romania a sustinut in permanenta ca activitatea sa este fiscalizata si ca aduce in economia romaneasca milioane de euro. Cu toate astea - in ciuda insistentelor- si Uber e evitat sa dea detalii cu privire la mecanismele prin care preia banii din platile clientilor si la cuantumul darilor achitate catre stat.Lucrurile sunt, insa putin mai nuantate. De fapt, in Romania, Uber functioneaza ca Uber Systems SRL, o companie al carei domeniu de activitate este "alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi". Aceasta companie plateste diverse dari la stat - la fel ca oricare alta - pentru angajatii proprii (circa 9 persoane).La randul lor, miile de soferi parteneri - organizati fie ca persoane fizice autorizate (PFA), fie ca societati cu raspundere limitata (SRL) - isi platesc, la randul lor, darile catre stat.In aceste conditii, una dintre nemultumirile taximetristilor tinea de faptul ca firma coordonatoare - adica Uber Systems SRL - a platit in ultimii ani impozite modice la stat.O analiza a presedintelui Asociatiei Analistilor Financiar - Bancari din Romania, Iancu Guda, arata, insa, ca - fara a fi urias - impozitul pe profit platit de Uber Systems in 2017 este aproape la fel de mare cu cel cumulat al celor mai mari opt companii de taxi din Bucuresti.Mai exact, din datele centralizate de analistul economic Iancu Guda reiese ca in 2017, Uber Systems (care datorita modului in care este gandita afacerea are 9 angajati si mii de soferi parteneri - n.red.) a obtinut profit de 453.554 lei, din care a platit impozit de 213.031 lei.Totodata, cele mai mari opt companii de taxi din Capitala au platit - nu separat, ci impreuna - cam tot la fel de mult impozit pe profit cat firma cu 9 angajati care coordoneaza activitatea Uber in tara noastra.Mai exact, din calculele facut de presedintele Asociatiei Analistilor Financiar - Bancari din Romania reiese ca 5 dintre cele mai mari companii de taxi - Speed Taxi, Allegro Maxi Taxi, Prof Taxi, Cristaxi Service si Ro Stef Trading SRL - au platit, cumulat, in 2017, impozit pe profit de numai 223.057 lei, cu doar circa 4% mai mult decat Uber System.Alte 3 companii de taxi dintre cele mai mari 8 analizate au raportat pierdere si n-au platit niciun leu ca impozit pe profit, in 2017.Analistul economic sustine ca si modul de declarare a veniturilor indica faptul ca taximetristii exagereaza atunci cand spun ca ei sunt onesti cu statul, iar Uber triseaza.Intrebarea este: in conditiile in care - dintre societatile care fac transport alternativ - doar Uber, singura, da mai multi bani la stat decat multe companii de taxi, de ce intarzie Guvernul sa dea ordoanta care sa legalizeze ridesharing-ul si ridehailing-ul, in Romania? E o intrebare la care toti membrii Cabinetului Dancila evita, momentan, sa dea un raspuns clar...