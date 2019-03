Uber da 20 de milioane de dolari ca sa inchida un proces care dureaza de sase ani

Ziare.

com

Soferii au sustinut in proces ca sunt angajati, nu contractori independenti, asa cum i-a incadrat Uber, acestia solicitand anumite protectii salariale si rambursari ale unor cheltuieli, transmite Reuters.Suma data acum de Uber reprezinta numai o cincime dintr-un acord oferit de Uber in 2016 pentru rezolvarea cazului, evaluat la 100 de milioane de dolari, dar pe care judecatorul districtual Edward Chen l-a respins la momentul respectiv ca fiind inadecvat.Noul acord, care trebuie sa fie aprobat de Chen, a fost inregistrat luni seara la un tribunal federal din San Francisco.Procesul este in centrul unei dezbateri referitoare la angajatii din asa-numita "gig-economy" (angajati temporari, cu program flexibil), care include platforme tehnologice pentru livrarea de mancare si servicii de ride-hailing.Lucratorii din "gig-economy" au argumentat deseori ca ar trebui sa primeasca salarii mai bune si beneficii si sa fie tratati ca angajati.O decizie a Curtii Supreme din California, luata anul trecut, a facut mai dificil pentru companii precum Uber sa sustina ca soferii lor sunt contractori independenti, fiind un risc pentru modelul de afaceri al Uber.Intr-un comunicat, un purtator de cuvant al companiei a spus ca Uber s-a schimbat foarte mult din 2013.Acordul se refera la soferii din California si Massachusetts care au condus pentru Uber din august 2009 pana in februarie anul acesta, respectiv la 13.600 de soferi, comparativ cu 385.000 de soferi inclusi in procesul initial.Dupa respingerea de catre Chen a acordului de 100 de milioane de dolari, Uber a castigat un proces la o curte de apel, care a decis ca acordurile de arbitraj convenite de companie sunt in mare parte valabile si aplicabile. Acest fapt a redus procesul colectiv la acei soferi care nu au acceptat acordurile de arbitraj.Potrivit documentelor depuse, soferii vor primi fiecare mai multi bani decat ar fi luat in 2016.