Uber Eats se retrage din Romania din 4 iunie

In schimb, operatiunile care vizeaza serviciile de transport oferite de Uber in Cehia, Egipt, Honduras, Romania, Arabia Saudita, Uruguay si Ucraina nu sunt afectate de aceasta decizie.De asemenea, Uber a informat ca va transfera operatiunile Uber Eats din Emiratele Arabe Unite catre firma Careem, informeaza Reuters.Grupul a precizat ca operatiunile care vor fi incetate sau transferate au reprezentat 1% din comenzile brute si 4% din pierderile inregistrate de Uber Eats in primul trimestru al acestui an.Sumele generate vor fi reinvestite pe pietele prioritare unde compania se astepta la un randament mai bun al investitiilor.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara.Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.