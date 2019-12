Uber lanseaza optiunea de verificare faciala in timp real

Cum va functiona optiunea de verificare faciala in timp real:

Prin aceasta, Uber indeamna soferii si curierii parteneri sa faca un selfie inainte de a intra in aplicatie pentru a se asigura ca soferul care foloseste contul este chiar cel inscris si verificat.Aceasta noua optiune de siguranta va proteja si va preveni piratarea conturilor soferilor si curierilor parteneri. De asemenea, noua functie ii va asigura pe utilizatori si consumatori ca persoanele care conduc sau care le livreaza mancare sunt aceleasi din aplicatie."Verificarea faciala in timp real este o functionalitate foarte importanta pentru siguranta pe aplicatie. Cu ajutorul acesteia putem combate acte de frauda, utilizarea necorespunzatoare a conturilor si putem mentine o platforma mai sigura pentru toti utilizatorii nostri, asigurandu-ne ca soferii si curierii parteneri sunt intocmai persoanele inregistrate.Suntem incantati ca aceasta optiune foloseste tehnologia pentru a mentine siguranta prin verificari automatizate, sustinute de verificari manuale, oferind astfel soferilor si curierilor posibilitatea de a alege felul in care trec prin aceasta procedura", a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager Uber Romania.1. Soferii si curierii parteneri vor fi rugati periodic sa opreasca intr-un loc sigur pentru a-si face un selfie care sa confirme ca fotografia de profil se potriveste cu cea din contul Uber. Aceasta solicitare poate aparea oricand: in momentul logarii sau chiar intre curse sau livrari.2. Daca fotografiile nu se potrivesc sau daca acestia nu vor da curs verificarii, contul le va fi blocat in timp ce echipa de suport investigheaza situatia.3. Verificarile nu sunt planificate, insa un astfel de control poate avea loc automat si daca un utilizator raporteaza o nepotrivire a fotografiilor din aplicatie.4. Pentru a proteja intimitatea tuturor utilizatorilor, soferii si curierii parteneri vor putea alege intre o verificare automatizata care foloseste tehnologie biometrica sau o verificare manuala din partea unui angajat Uber.A.G.