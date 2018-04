Uber se retrage din inca o tara

Ziare.

Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de taxi care l-a acuzat de concurenta ilegala, transmite Reuters.Noile reglementari cer ca fiecare calatorie sa inceapa si sa se incheie la cartierul general al partenerilor sau intr-o zona de parcare, lucru care nu este valabil in toate cazurile pentru Uber. De asemenea, trebuie infiintat un registru digital al tuturor platformelor de ride-sharing si al pasagerilor lor."Noile reglementari locale care au fost adoptate recent contin prevederi care afecteaza serviciile de ride-sharing. Trebuie sa evaluam cum si daca vom opera in acest nou cadru si de aceea vom suspenda serviciul uberX in Atena, incepand de martea viitoare, pana cand vom gasi o solutie adecvata", a informat Uber, intr-un mesaj postat pe blogul sau.Uber ofera doua servicii in Atena: UberX, care foloseste soferi profesionisti, si UberTAXI, care foloseste soferi de taxi. UberX a fost lansat in Atena in anul 2015 si peste 450.000 de persoane au utilizat aplicatia sa pentru a efectua o calatorie.In luna decembrie a anului trecut, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare. In decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este "sa conecteze, prin intermediul unei aplicatii smartphone si pentru remunerare, soferi non-profesionisti utilizand propriul lor vehicul si persoane care vor sa calatoreasca trebuie clasificat ca fiind un serviciu in domeniul transportului in legislatia UE".In plus, CJUE a precizat ca, "in conformitate cu legislatia actuala, este la latitudinea statelor membre sa reglementeze conditiile in conformitate cu care astfel de servicii vor fi oferite".In Romania, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat in luna decembrie un proiect de hotarare care vizeaza modificarea regulamentului de taximetrie. Ulterior, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca transportul de persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta serviciul de taximetrie care a fost pana acum "mascat" in serviciu de transport, fapt pentru care aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa-si depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.