Uber se va lista la New York, capitalizarea sa bursiera este estimata la 120 miliarde de dolari

Decizia de a opta pentru indicele Nasdaq (cu o puternica componenta tehnologica) al bursei de pe Wall Street a fost anuntata prima data de Bloomberg, care a citat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite BBC.Si rivala mai mica a Uber - Lyft - se pregateste de listare si va opta tot pentru indicele Nasdaq. Alte companii tehnologice importante, cum ar fi Google, Apple si Facebook, sunt incluse in indicele Nasdaq.Analistii se asteapta ca in aprilie Uber sa lanseze oferta sa publica initiala (IPO), care ar putea evalua compania la 120 miliarde de dolari.Decizia Uber vine pe fondul sporirii apetitului investitorilor pentru noile listari la bursa.Joi, actiunile Levi Strauss au urcat cu 32% dupa ce renumitul producator american de blugi a revenit pe bursa dupa mai mult de trei decenii.Alte listari importante asteptate in 2019 sunt cele ale Pinterest, Airbnb si Slack.