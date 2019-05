Uber si Bolt isi asigura soferii de sprijin legal si financiar. Iata si mesajul primit de clienti

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

Ziare.

com

Oficiali ai Uber si Bolt au precizat ca soferii parteneri au primit deja mesaje, prin intermediul aplicatiilor, in care sunt asigurati ca vor fi sustinuti financiar si juridic, in cazul in care vor intampina dificultati.Totodata, soferii sunt rugati sa semnalizeze eventualele abuzuri, au mai transmis companiile, citate de Mediafax Iata ce mesaj au primit clientii Bolt (Taxify) in aceasta dupa-amiaza:Amintim ca, incepand de joi, singurii care mai au dreptul sa desfasoare activitati de transport de persoane contra cost - cu exceptia soferilor de autobuz si a celor angajati la firme de rent-a-car - sunt taximetristii cu licente valabile Soferii de Uber si de Taxify - care nu detin licente de taxi si nici nu le pot obtine, in conditiile legii - ar urma sa fie sanctionati, cu amenzi de pana la 5.000 de lei si ridicarea placutelor de inmatriculare pentru o perioada de 6 luni, daca sunt prinsi transportand pasageri contra cost.