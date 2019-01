Uber si Taxify, date in judecata de o asociatie de taximetristi din Capitala

Ziare.

Potrivit Profit.ro , printre reclamanti se afla Bozuco Impex SRL, AMG Tur Logistic SRL, Iulian Taxi SRL si Sunsetcar SRL.Uber Systems Romania SRL, Raiser Operations BV si Uber BV, precum si Taxify OU si Taxify.Ro, au calitatea de parat.Asociatia Taxi Next Level, care are peste 50 de membri, sustine ca activitatile celor doua companii reprezinta concurenta neloiala."Asociatia a dat in judecata Uber si Taxify pentru ca, spre deosebire de soferii care desfasoara activitati in regim de taxi, soferii celor doua companii nu au case de marcat, nu trebuie sa reinnoiasca ITP-ul la 6 luni, nu au nevoie de analize medicale si evaluare psihologica periodica, de autorizatie de transport in regim taxi, de atestat profesional in regim de taxi sau de autorizare anuala la RAR.De asemenea, este dovedit la nivel mondial ca in orasele unde Uber opereaza, poluarea si aglomeratia sunt mult mai ridicate din cauza autovehiculelor care, in asteptare de comenzi, se plimba prin intreg perimetrul central", au declarat reprezentantii asociatiei pentru sursa citata.Amintim ca pe 21 ianuarie cateva zeci de taximetristi au protestat in Piata Victoriei, nemultumiti de concurenta facuta de Uber In luna aprilie 2018, Curtea de Justitie a UE a decis ca tarile Uniunii pot sanctiona penal sau chiar interzice exercitarea ilegala a activitatii de transport, precum Uber, fara sa notifice in prealabil Comisiei proiectul de lege care incrimineaza o astfel de exercitare.