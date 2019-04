Uber si Taxify incing spiritele: Taximetristii le vor inchise, dar analistii spun ca romanii castiga de pe urma lor

Cat spune PwC ca avem de catigat de pe urma Uber, Taxify si Clever Taxi

Ce se intampla acum: Statul ia taxe din valoarea curselor pe care politistii le considera ilegale

De vreme ce a fost realizat pentru o asociatie numita Compania pentru Economie Digitala (din care face parte si Uber), studiul PwC detaliaza - asa cum era de asteptat - o serie de avantaje pe care Romania ar urma sa le aiba daca va legaliza activitatea soferilor care fac ridesharing (prin intermediul aplicatiilor gen Uber si Taxify) si a e-hailing (folosind aplicatii de tip Clever Taxi).PwC estimeaza ca aproape jumatate dintre soferii care fac acum transport de persoane contra cost folosesc, intr-o masura mai mare sau mai mica, o aplicatie mobila (fie ea de ridesharing sau de e-hailing)., a declarat Bogdan Belciu, partener in cadrul PwC.Potrivit acestuia, piata transportului alternativ a crescut, in ultimii ani, astfel ca acum romani au ajuns sa scoata din buzunar aproape 1,6 miliarde de lei pentru a plati cursele. Din aceasta suma - mai spune Bogdan Belciu - 1,1 miliarde de lei s-ar intoarce anual in economia romaneasca (prin plata de taxe, cumpararea de combustibil si piese pentru masini, dar si prin simplul fapt ca soferii isi cheltuiesc banii incasati pe curse tot in tara).Nu toata lumea vede lucrurile in acest mod, insa. Spre exemplu, taximetristii au blocat deja de patru ori in acest an Bucurestiul, cerand interzicerea Uber si Taxify , pe care le acuza de piraterie si evaziune fiscala.Ce se va intampla, pana la urma, cu transportul alternativ? Bogdan Belciu sustine ca totul depinde de modul in care autoritarile statului vor alege sa-l reglementeze.Cu alte cuvinte, daca acesta va fi restrictionat (cum isi doresc taximetristii), atunci numarul curselor va scadea, iar valoarea totala a pietei de ride sharing si ride hailing ar urma sa se diminueze, in urmatorii ani, pana la 900 de milioane de lei.In schimb, daca Parlamentul va adopta legea de reglementare a ridesharing-ului initiata de senatorii Daniel Butunoiu si Vasile Toma , atunci piata de profil ar urma sa creasca, urmand sa ajunga in 2023 la valoarea de 2,8 miliarde de lei, sustine Bogdan Belciu.Partenerul PWC a mai declarat ca, potrivit datelor centralizate de analistii societatii, aparitia serviciilor de ridesharing si ridehailing in Romania nu a dus la scaderea numarului de societati traditionale de taxi si nici la scaderea veniturilor acestora. Dimpotriva, incasarile taximetristilor ar fi crescut cu 11% in ultimii 4 ani (de cand a aparut Uber in Romania - n.red.), semn ca serviciile traditionale de transport de persoane in oras si cele de ridesharing, respectiv e-hailing, pot coexista si sunt "complementare".Societatile care coordoneaza activitatile de transport alternativ s-au inregistrat, in Romania, ca furnizori de servicii suport pentru intreprinderi (in cazul Uber Systems SRL) sau care prelucreaza date si administreaza pagini web (in cazul Taxify Ro SRL).In acest fel, in fata legii, companiile n-ar face, propriu-zis, transport, ci s-ar ocupa cu diverse activitati din sfera IT.De fapt, de transportul efectiv al calatorilor se ocupa soferii parteneri ai Uber si Bolt, cu care societatile incheie contracte. Acesti soferi se inregistreaza, de regula, ca PFA sau SRL, avand obiect de activitate "alte servicii de transport" (CAEN 4939).Potrivit legii, soferii parteneri n-au, insa, dreptul sa transporte persoane contra cost, din cauza ca in Romania singurii care o pot face sunt fie taximetristii autorizati, fie soferii de rent-a-car (angajati ai unei societati si platiti in avans sa faca o cursa).In aceste conditii, daca politistii rutieri ii prind pe soferii de Uber si Taxify in flagrant, in timpul unei curse, ii amendeaza si le retin numerele de inmatriculare.Daca, insa, soferii au noroc si scapa de controlul politistilor rutieri, statul n-are nicio problema sa le perceapa impozit pe venit, TVA si contributii sociale din veniturile obtinute de pe urma curselor... In mod normal, aceasta situatie ar trebui sa se clarifice, iar statul ar trebui sa decida daca un venit este obtinut ilegal si trebuie confiscat sau e legal si, in concluzie, poate fi impozitat.Aparent, autoritatile par dornice sa rezolve problema si sa legalizeze Uber si Taxify. Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, anunta la finele lunii martie ca in trei saptamani urmeaza sa fie gata o ordonanta de urgenta in acest sens . Termenul a expirat, insa, iar Suciu n-a mai avansat ulterior niciun termen clar pana la care ordonanta promisa ar urma sa fie gata.In acelasi timp - de vreme de Guvernul pregateste o ordonanta de reglemenare a Uber si Taxify - nu e clar ce se va intampla cu proiectul de lege care are acelasi rol si care a trecut deja de Senat. Tot ce a spus pana acum ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, este ca se lucreaza la clarificarea situatiei legale. Asa cum, de altfel, s-a lucrat si in ultimii 4 ani, fara sa se ajunga la vreun rezultat concret...