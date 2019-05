Vicepremierul Daniel Suciu: N-am dat nicio ordonanta impotriva Uber! Nu faceti exces de zel!

Ziare.

Asa cumv-a informat deja, maine va intra in vigoare ordonanta de urgenta adoptata de Cabinetul Dancila pe 29 martie si care ii impinge in afara legii pe toti soferii care folosesc aplicatii ca Uber, Taxify sau Clever Taxi.Reprezentatii companiilor au precizat deja pentruca, de joi, activitatea li s-ar putea reduce pana aprope de zero si ca utilizatorii risca sa nu mai gaseasca masini sau sa astepte foarte mult o comanda In mod normal, n-ar fi trebuit sa se ajunga intr-o astfel de situatie, in conditiile in care chiar Daniel Suciu promitea, la finele lui martie , ca inainte casa intre in vigoare, va da o alta, care sa-i protejeze pe soferii de Uber si Taxify de abuzuri. Cu toate astea, in foarte scurt timp, Suciu a revenit asupra declaratiei, spunand doar ca la ordonanta pentru reglementarea transportului alternativCam acelasi lucru l-a repetat vicepremierul si miercuri seara, cu doar cateva ore inainte ca activitatea Uber, Taxify si Clever sa fie blocata., a declarat Daniel Suciu.Vicepremierul n-a spus insa ce se va intampla cu proiectul de lege initiat de colegii sai de partid, senatorii Daniel Butunoi si Vasile Toma , care este deja pe circuitul legislativ si care ar urma sa reglementeze tot activitatea transportului alternativ de persoane.In orice caz, incepand de joi, singurii care mai au dreptul sa desfasoare activitati de transport de persoane contra cost - cu exceptia soferilor de autobuz si a celor angajati la firme de rent-a-car - vor fi taximetristii cu licente valabile.Soferii de Uber si de Taxify - care nu detin licente de taxi si nici nu le pot obtine, in conditiile legii - ar urma sa fie sanctionati, cu amenzi de pana la 5.000 de lei si ridicarea placutelor de inmatriculare pentru o perioada de 6 luni, daca sunt prinsi transportand pasageri contra cost.