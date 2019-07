Vrei sa castigi bani cu Uber sau Bolt? Ce conditii trebuie sa indeplineasca masina ta, potrivit noilor reglementari

a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto;

b) au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei;

d) detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ."

a) numarul de inmatriculare al autoturismului;

b) denumirea platformei digitale pe care este inregistrat autoturismul;

c) elemente de siguranta care sa ateste autenticitatea ecusonului.

a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;

b) autoturismul a fost casat;

c) autoturismul a fost instrainat;

d) autoturismul inlocuitor are o vechime mai mica decat cea a autoturismului inlocuit.

Reactia UBER

O ordonanta care se lasa asteptata de cativa ani

Ziare.

com

Acestea sunt incluse in OUG nr 49 din 2019 , la articolul 19:"Autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:De asemenea, pe durata efectuarii curselor de transport alternativ, autoturismele inregistrate pe platforma digitala vor avea afisat la vedere, in partea din fata si din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va contine urmatoarele elemente:Ecusonul se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat in contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ, dupa prezentarea de catre operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere incheiat cu cel putin un operator al unei platforme digitale. Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucati.OUG prevede si conditiile in care un sofer partener al unei platforme de ridesharing poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autoturismul pentru care a obtinut o copie conforma a autorizatiei, cu altul:Reamintim ca printre celelalte prevederi ale OUG ce reglementeaza ridesharing-ul se numara si faptul ca, pentru a functiona, toate platformele digitale de transport alternativ - cum sunt Uber si Bolt (Taxify) - vor fi obligate de acum inainte sa obtina un aviz de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru eliberarea anuala a acestui aviz, operatorii platformelor digitale vor plati cate 50.000 de lei.La randul lor, soferii parteneri vor fi nevoiti sa se autorizeze la Autoritatea Auto Romana (ARR) pentru a putea face transport de persoane contra cost in regim alternativ. ARR le va elibera autorizatii de transport alternativ in localitatea de domiciliu, dar si cate o copie conforma, pentru fiecare autoturism folosit pe traseu. Mai multe detalii gasiti AICI Uber a anuntat ca reglementarea reprezinta un pas important pentru modernizarea serviciilor de transport in Romania "Este un pas important pentru modernizarea serviciilor de transport in Romania si o veste foarte buna pentru soferii parteneri si pentru utilizatori, care au acum mai multe optiuni - transport in comun, taxi sau servicii alternative. Apreciem dialogul avut atat cu Guvernul, cat si cu Parlamentul de-a lungul acestor luni. Fara deschiderea tuturor partidelor, aceasta reglementare nu ar fi fost posibila.Ne dorim sa lucram cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic din marile orase, cum ar fi aglomeratia, poluarea sau lipsa parcarilor. In tot acest parcurs complicat, a contat foarte mult sustinerea masiva din partea utilizatorilor. Petitia cu cele peste 400.000 de semnaturi adunate in doar 6 zile a aratat tuturor ca romanii sunt pro-inovatie. Le multumim pentru sprijin. Angajamentul nostru este sa #continuam sa le oferim un serviciu sigur si de calitate", au declarat reprezentantii Uber Romania.Pe de alta parte, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a solicitat, recent, Guvernului sa retraga din dezbaterea publica proiectul de OUG privind transportul alternativ, pentru ca ar incalca legislatia si Constitutia Romaniei.Problema reglementarii activitatii de ridesharing s-a pus inca din 2015, cand Uber a inceput sa faca transport alternativ, in Romania. Cu toate astea - desi au existat mai multe initiative din partea unor politicieni - ridesharingul si ridehailingul nu s-au legalizat. In schimb, an de an, taximetristii au incercat sa forteze mana Guvernului sa interzica aceste activitati.In 2019, Guvernul a promis inca de la finele lunii martie ca, in doar 3 saptamani, va adopta o ordonanta de urgenta care sa legalizeze serviciile de ridesharing (cum sunt Uber si Bolt - ex-Taxify), dar si pe cele de ridehailing (cum e Clever Taxi).Ulterior, ministrii care isi asumasera emiterea ordonantei - adica Razvan Cuc si Daniel Suciu - au dat inapoi , sustinand ca, de fapt, un asemenea act normativ nu poate fi dat peste noapte. Cei doi membri ai Cabinetului Dancila au anuntat, in schimb, la inceputul lunii aprilie, ca s-au infiintat comisii care lucreaza la intocmirea unui draft de ordonanta pentru legalizarea transportului alternativ.Intre timp, a intrat, insa, in vigoare, care prevede ca soferii de Uber si Bolt (Taxify) pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei si pot ramane vreme de 6 luni fara placute de inmatriculare daca sunt surprinsi facand transport de persoane contra cost. Peste 100 de soferi au si fost sanctionati.In repetate randuri, Razvan Cuc si Daniel Suciu au spus ca nu si-au propus sa dea ordonante care sa faca rau societatilor ca Uber si Bolt. Dar nici n-au facut nimic pentru a-i ajuta pe soferii care erau opriti in trafic si amendati.In cele din urma, dupa mai multe discutii cu industria ridesharing-ului, Ministerul Transporturilor a reusit, pe 23 mai, sa lanseze in dezbatere publica un proiect de ordonanta care sa legalizeze serviciile de transport alternativ din marile orase ale tarii.Ulterior - desi nu obisnuiesc sa revizuiasca atat de insistent initiativele legislative - autoritatile au modificat de doua ori textul proiectului de OUG lansat in dezbatere pe 23 mai. Asa se face ca pe 7 iunie a aparut un nou proiect de "ordonanta Uber". La randul sau, acesta a fost inca o data modificat. In consecinta, dupa numai 3 zile, o noua forma a proiectului de ordonanta a fost pusa in dezbatere publica Abia in a doua jumatate a lunii iunie Guvernul a discutat, in prima lectura , proiectul de ordonanta si abia pe 25 martie a adoptat-o.