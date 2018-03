Fiscul scoate la vanzare masini confiscate. Cat de bune sunt la preturile mici pe care le au

Ziare.

Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?Autoturismele confiscate sunt vandute de Administratia Judeteana a Finantelor Publice din mai multe judete din tara. Masinile au ajuns in posesia ANAF dupa ce au fost confiscate sau predate de datornici. Acestea se pot cumpara fie prin licitatie, fie prin achizitie directa.Chiar daca preturile sunt aparent mici, nu intotdeauna automobilele sunt si bune. Din mai multe motive. In primul rand, e clar ca cei care au predat automobilele de bunavoie nu au avut grija de masini, la gandul ca le vor instraina. In plus, acestea pot avea diferite probleme si exista riscul ca dupa cumparare sa stea mai mult prin service decat in stare de functionare.