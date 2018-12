Masina lui Ceausescu, vanduta de ANAF: Cum s-a ajuns la situatia asta

Ziare.

Dupa cum te-ai obisnuit, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala scoate la licitatie masinile confiscate de la rau platnici sau de la oameni care au prejudiciat statul sub alte forme.Dupa ce anul acesta institutia a scos la vanzare chiar si marci de lux ca Mercedes, BMW, Audi la preturi de nimic, de la inceputul lui 2019 o sa ai ocazia sa cumperi o masina care a apartinut chiar lui Ceausescu.Este vorba de un Aro fabricat in 1977 la fosta uzina auto de la Campulung. Dupa Revolutie, masina a intrat in posesia lui Ovidiu Tender, un om de afaceri condamnat anul acesta la 12 ani de inchisoare in dosarul falimentarii combinatului CAROM.