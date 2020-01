Aeroportul din Cluj ia masuri contra coronavirusului din China

Ziare.

"Aeroportul International Avram Iancu Cluj a luat primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus. Aeroportul Cluj vine in sprijinul pasagerilor sai atat prin distribuirea materialelor informative despre coronavirus, cat si prin serviciile medicale existente in permanenta pe aeroportul clujean.In acest sens, in terminalele de plecari si sosiri, la biroul de informatii, la cabinetul medical si in zonele ghiseelor de check-in ale aeroportului, au fost afisate mai multe anunturi de informare si au fost distribuite pasagerilor flyere cu instructiuni referitoare la combaterea si prevenirea noului tip de coronavirus", se arata intr-un comunicat trimis, joi, de aeroportul clujean.De asemenea, Aeroportul Cluj "colaboreaza in permanenta" cu autoritatile din domeniul sanatatii publice, cu autoritatile care isi desfasoara activitatea in cadrul aeroportului, dar si cu companiile aeriene "pentru implementarea tuturor masurilor de precautie" in ceea ce priveste cazurile de pneumonii cu coronavirus."Asistentii medicali din cadrul Aeroportului Cluj ofera sprijin tuturor pasagerilor care au nevoie de sfaturi sau ingrijiri medicale", se mai arata in comunicat.Comisia Europeana a anuntat, joi, ca nu exista niciun caz de imbolnavire in tarile UE, dar totusi, in Scotia si in Franta au aparut deja primele suspiciuni