Actiunile la purtator dispar, apar proceduri riguroase de urmarire a transferurilor banesti - proiect

Conform proiectului de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului aprobat de Executiv in sedinta de joi, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii, societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni inregistrate in Registrul Comertului vor trebui sa efectueze conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si sa depuna actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comertului. Neindeplinirea obligatiei de conversie de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni atrage dizolvarea acestora.Sub incidenta legii intra o serie de entitati raportoare, care vor trebui sa trimita Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informari privind tranzactii suspecte, dar si tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta , a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro.Entitatile raportoare sunt:- institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;- institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;- administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza;- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;- notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale;- constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;- prestatorii de servicii si furnizorii de servicii pentru societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru alte entitati sau constructii juridice, altii decat cei prevazuti expres in prezentul alineat;- agentii, dezvoltatorii imobiliari si evaluatorii imobiliari, inclusiv persoane fizice; - fundatiile si asociatiile, federatiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;- alte persoane fizice, persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care comercializeaza bunuri, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.O alta prevedere stabileste ca institutiile de credit si institutiile financiare nu vor putea furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator. Entitatile raportoare sunt obligate sa cunoasca identitatea persoanelor sau companiilor de la care primesc fonduri in cuantum mai mare decat echivalentul in lei a 1.000 de euro.Proiectul de lege introduce notiunea de beneficiar real, acesta fiind, in cazul societatilor comerciale persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza o persoana juridica si care detine cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%.Beneficiarii reali, definiti in proiect si pentru asociatii, fundatii sau alte tipuri de persoane juridice, vor fi inregistrate intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale; la nivelul Ministerului Justitiei pentru asociatii si fundatii, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in cazul fiduciilor, atunci cand fiducia genereaza consecinte fiscale; la nivelul Depozitarului Central in cazul societatilor listate pe piete reglementate.De aplicarea prevederilor legii se vor ocupa, pe langa Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Banca Nationalaa Romaniei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.Oficiul informeaza Serviciul Roman de Informatii cu privire la suspiciunile privind finantarea terorismului, precum si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Proiectul asigura transpunerea in legislatia interna a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului. Termenul de transpunere a respectivului act legislativ european a expirat, Comisia Europeana declansand o procedura de infringement."In prezent, Romania a ramas singurul stat din Uniunea Europeana care nu a transpus, nici macar partial, actul legislativ european, expunandu-se astfel riscului de sesizare de catre Comisia Europeana a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu propunere de aplicare a unor sanctiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare in cuantum minim de 1,8 milioane euro, la care se pot adauga penalitati cominatorii intr-un cuantum cuprins intre 2.200 si 140.000 euro/zi de intarziere", explica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor intr-un comunicat.Institutia precizeaza ca nu orice tranzactie implica automat verificarea ei sau nasterea unor suspiciuni.Proiectul de lege urmeaza a fi trimis Parlamentului Romaniei spre dezbatere si adoptare, inainte de a fi promulgat de catre Presedintele Romaniei.