A fost publicat proiectul de ordonanta care prevede majorarea alocatiilor pentru copii

Potrivit proiectului de OUG, articolul 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii se modifica si va avea urmatorul cuprins:Proiectul prevede ca modificarile se aplica incepand din 1 martie anul acesta.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca a discutat cu ministrul Muncii despre ordonanta de urgenta prin care sa se reglementeze majorarea alocatiilor pentru copii, spunand ca aceasta va fi adoptata.Dancila a spus ca nu se poate finanta majorarea alocatiilor din bugetul asigurarilor sociale."Dupa cum stiti, tot noi am identificat solutia prin a lua din deficit si a creste alocatiile. Deci ca sa putem modifica alocatiile pentru copii, trebuie sa dam o ordonanta de Guvern, o ordonanta de urgenta, in care sa reglementam calculul acestor alocatii.Inca o data ma uimeste faptul ca se da dovada de atata neseriozitate, sa spui ca iei din excedent, excedentul care il ai la sfarsitul anului, in ultimul trimestru, si sa cresti alocatiile cu 1 martie mi se pare un lucru total neserios", a continuat Dancila.Premierul a mai spus ca deficitul este 2,76%, deci fiind sub 3% se incadreaza in normele europene.PSD a anuntat, dupa decizia din Parlament privind marirea alocatiilor pentru copii la propunerea PNL, ca va creste alocatiile pentru copii si va indrepta lucrurile facute prost de Opozitie, calificand demersul liberalilor ca fiind "pur demagogic", pentru ca acestia "nu inteleg legile si economia", ceea ce face amendamentul "inaplicabil". Parlamentul a decis joi ca alocatiile copiilor vor fi majorate , de la 1 martie 2019, dupa adoptarea in plenul Parlamentului a unui amendament la Legea bugetului depus de PNL.