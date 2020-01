Dublarea alocatiilor nu se poate face imediat. Iohannis promite ca in cateva luni

Ziare.

"Guvernul isi face ultimele calcule. Si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor pentru copii. Partea mea a fost de a analiza legea si de a decide promulgarea sau nepromulgarea. Legea este in regula, de aceea, am promulgat-o.Guvernul isi doreste majorarea alocatiilor, insa problema care trebuie acum rezolvata este una care tine de bugetul national, care a fost aprobat inainte sa se aprobe aceasta lege care mareste alocatiile si sunt convins ca Guvernul va gasi solutia cea mai buna. Probabil nu se poate aplica imediat", a explicat seful statului."In cateva luni, Guvernul va gasi resursele", a promis Iohannis, care a subliniat ca si el, si Executivul isi doresc sa gaseasca aceste resurse necesare pentru majorarea alocatiilor.Cat despre varianta de a obtine acesti bani prin eliminarea pensiilor speciale, presedintele a precizat ca aceasta masura ar aduce bani la buget, insa decizia e la Guvern."Cu siguranta, daca se taie pensiile speciale, atunci apare un disponibil bugetar care poate fi, de exemplu, folosit pentru alocatii. Este un calcul pe care trebuie sa il faca Guvernul si ii las pe dumnealor sa vina cu aceste precizari", a conchis presedintele. Executivul ar putea adopta, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta care va amana termenul intrarii in vigoare a legii privind dublarea alocatiilor pentru copii.B.B.