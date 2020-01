Dublarea alocatiilor se amana cel putin jumatate de an - Guvernul ia decizia azi

Ce mai are Guvernul pe ordinea de zi

"Stiti foarte bine ca saptamana trecuta, dupa analiza pe care am facut-o cu presedintele Romaniei asupra acestui subiect, am anuntat lucrul asta, ca presedintele va promulga si ca noi, desi dorim cresterea alocatiei - de altfel, alocatia a si crescut anul asta ca urmare a legii initiate de colegul nostru Sighiartau, indexata cu rata inflatiei - deci noi ne dorim cresterea alocatiilor, numai ca intrarea in vigoare a legii este ulterioara Legii bugetului de stat.In Legea de bugetului de stat, nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea sustine aceasta masura si, de altfel, nici nu avem voie, constitutional si legal, sa generam cheltuieli fara sa existe sursa in Legea bugetului de stat.Ca atare, vom proroga termenul de intrare in vigoare pana la primul moment in care putem face rectificarea bugetara, si anume, dupa data de 1 iulie", a declarat premierul Ludovic Orban miercuri, intrebat daca Guvernul va proroga termenul in sedinta de joi.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii.Actul normativ prevede ca "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1 alin.(3);c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap".Pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului se afla un proiect de lege pentru ratificarea, semnat la New York, la 23 septembrie 2019.Potrivit expunerii de motive, acordul de imprumut este in valoare de 500 de milioane de euro, data limita de tragere a sumelor fiind 31 decembrie 2023.Totodata, Executivul urmeaza sa aprobe un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HG 1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de catre jandarmi. In nota de fundamentare se precizeaza ca prin acest proiect se propune ridicarea pazei si protectiei cu efective de jandarmi la Obiectivul Scrovistea, Complexul Vile Foisor Sinaia si Complexul Lotus cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus si anexele si Panseluta din cadrul Complexului Vile Neptun.Potrivit documentului citat, RA-APPS a solicitat, ca urmare a analizei efectuate de catre specialisti din cadrul MAI si SPP,Pe agenda Executivului figureaza si un memorandum avand ca tema, Axa prioritara 3 - Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor.