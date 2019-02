Guvernul adopta azi ordonanta pentru majorarea alocatiilor. Dancila spune ca de Iohannis depinde daca acestea cresc de la 1 martie

Ziare.

Totodata, prim-ministrul i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa promulge cat mai repede Legea bugetului, astfel incat copiii sa primeasca alocatiile majorate de la 1 martie.Viorica Dancila nu a spus nimic despre faptul ca cei din PNL au propus acest amendament, mai mult, s-a laudat cu faptul ca PSD si ALDE au identificat corect sursa de finantare pentru aceasta masura, majorand astfel deficitul bugetar."Sper ca domnul presedinte va promulga cat mai rapid Legea bugetului de stat, in asa fel incat la 1 martie sa fie platite alocatiile marite pentru copii. Adoptam azi OUG care ne va permite acest lucru.Dupa cum stiti, coalitia PSD-ALDE a identificat corect sursa de finantare si Guvernul a pregatit acest act imediat dupa votul din Parlament.Astfel, incepand cu 1 martie 2019, copiii cu varsta de pana la doi ani vor primi 300 de lei lunar. Aceeasi suma va fi acordata si pentru copiii cu dizabilitati pana la implinirea varstei de 18 ani.Tot de la 1 martie cuantumul alocatiei lunare pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani va creste la 150 de lei. Aceasta suma va fi acordata si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional pana la finalizarea acestor studii", a spus Dancila.Impactul financiar al masurii este de 2,1 miliarde lei, a anuntat, duminica, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.Vinerea trecuta, Camera Deputatilor a adoptat modificarea Legii privind plafoanele , care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii.Modificarea Legii a venit in contextul in care a fost adoptat, in plenul reunit de joi, un amendament PNL la proiectul de buget care prevede majorarea alocatiei de stat pentru copii de la 84 de lei la 150 lei.Initial, liberalii au propus ca sursa de finantare pentru majorarea alocatiei banii din excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale.Ulterior, Liviu Dragnea a depus un nou amendament la Legea bugetului prin care a propus ca banii sa fie luati din majorarea deficitului bugetar El a argumentat ca amendamentul PNL care prevedea ca finantarea sa fie facut din excendentul pe pensii este neaplicabila.Tot vineri, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat bugetul pentru 2019