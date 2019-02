Guvernul ar putea adopta, marti, ordonanta de urgenta pentru majorarea alocatiilor

Ziare.

com

Masura de crestere a alocatiilor pentru copii ar urma sa fie aplicata de la 1 martie, a adaugat Budai."Vineri am redactat impreuna cu colegii din minister Ordonanta de Urgenta, am convocat dimineata grupul de dialog social si am trimis apoi Ordonanta la Consiliul Economic si Social, apoi spre avizare la ministere. Speram ca pana maine sa putem obtine toate avizele si sa intram in sedinta de Guvern cu ea (...) Am prevazut in Ordonanta ca aceasta majorare sa fie aplicata de la 1 martie", a declarat, luni, Marius Budai.Potrivit acestuia, in proiectul de Ordonanta sunt prevazute si majorari ale alocatiilor pentru copiii cu dizabilitati, respectiv de la 200 la 300 de lei."Era vorba de copiii cu dizabilitati intre 2 si 18 ani si ulterior, daca urmeaza anumite studii, pana la 26 de ani, dar vorbim intre 2 si 18 ani, care nu erau cuprinse in ceea ce a citit colegul nostru, si am rearanjat sumele, am recalculat si am asigurat si majorarea pentru ei. Am propus in text majorarea si pentru ei de la 200 de lei la 300 de lei", a mai spus ministrul Muncii.Impactul financiar al masurii este de 2,1 miliarde lei, a anuntat, duminica, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.Camera Deputatilor a adoptat, vinerea trecuta, decizonal, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii.Initial, PNL propusese ca sursa de finantare pentru majorarea alocatiei banii din excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale. Liviu Dragnea a propus ca banii sa fie luati din majorarea deficitului bugetar, pentru ca, amendamentul PNL care prevedea ca finantarea sa fie facut din excendentul pe pensii este neaplicabila.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, in aceeasi zi, bugetul pentru 2019.